OPŠTA SVAĐA! Bosanac pecnuo Desingerica za OVCU NA SCENI i tužbe, pa poručio: Plaćaš preglede iz Amerike 5.000 evra! Odmah se umešao i Kemiš! HAOS! (VIDEO)

Ovakva svađa se ne pamti.

Nakon nastupa Anje Tabak nastalo je opšte rasulo među članovima žirija zbog njenog izvođenja sevdalinke "Ah što ćemo ljubav kriti". Desingerica je tvrdio da je pogodila pravu emociju sa ovim izvođenjem, dok su ostali članovi žirija, Bosanac, Kemiš i Viki bili protiv toga i istakli da se sevdalinke ne pevaju na taj način.

Zato je nastala velika svađa, i dok su Karleuša i Desingerica držali jedno stranu, ostatak žirija je vukao na drugu.

- Nije on kriv kad ne zna, kako te nije sramota da ti udaraš na tradiciju narodne muzike, ti koji si diletantn. U prvoj pesmi, u izvornoj muzici pravila kažu, postoji melodija, tekst, ornamentika i izgovor teksta, ništa nije bilo tako, bilo je naivno. Druga pesma je bila mlaka... Nemoj biti magare, ja sam mislio da si samo ovcu doveo na scenu, ali ti si sa ovcom ko zna šta radio, pa ćeš dobiti tužbe. Dušo moja, sve je bilo mlako i nije bilo dobro, bilo je sve amaterski - rekao je Bosanac.

- Moraš da skineš upadaju ti dlake u usta - naveo je Desingerica.

- Ja imam dlake a ne liči mi glava na nešto što ja nosam dole - rekao je Bosanac.

- Ona je mene uspela i da rasplače, kompletan Balkan ju je već zapamtio, moram da budem iskrena da prvu pesmu nismo zajedno odabrale, ona je naknadno izabrala ovu pesmu. Stoji jedna velika istina da nove generacije na drugačiji način imaju poimanje sevdalinki i na drugačiji način slušaju to, Despić je predstavnik nove generacije - rekla je Jelena.

- Ja moram da te prekinem, ne mogu da slušam to, to nema veze sa novom i starom generacijom, to je samo sevdalinka - rekao je Kemiš.

Desingerica je potom podigao publiku da usklikuje njegovo ime.

- Vi brkate emociju u vidu aranžmana, ali menjati melodiju, to je nedopustivo - rekla je Bosanac.

- Kako muzika nema pravila, kako to možete da kažete, postoji sve zapisano - rekao je Kemiš.

- Muzika je pravo onog koji sluša da kaže da li mu se sviđa - rekla je Jelena.

- Ovde ne sedi prosečan slušalac nego stručni član žirija, koji nema pravo da ne zna šta je pravilo u muzici - rekla je Viki.

- Ja mogu da ukrstim folk i dril i ako to ima veće preglede ja tata, ja stvorio. Slušanje, ćao. Ko kaže da to ne može, neko ko se kompleksira i ne zna to da uradi, ja znam deset pravaca da uradim - rekao je Desingerica.

- Prva pesma je unakažena, jedna televizija ne sme da pusti ni takvu matricu, sa takvim fošpilom - rekao je Kemiš.

- A ko to kaže - pitao je Despić.

- Ja gluplje pitanje nisam čuo, ko to kaže - naveo je Kemiš.

- Meni je Zoroljub isti Purašević - rekao je Desingerica.

- Kaže muzička akademija, etno muzikolozi koji su zapisali to, ti nemaš pojma, ti si t*ki i krindž i sa tobom pričati o muzici prekidam. Koji ti rezultat imaš, kupuješ u Americi preglede i daješ 5.000 evra za pregleda - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.