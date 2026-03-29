E SAD TI NE DAM PESMU! Bosanac otkrio kako je jedan evergrin koji je namenio Zoranu Kaleziću završio u rukama Nade Obrić! Ovo niko nije znao!

Zato je tekst izmenjen, pa je umesto muškog, stavljeno žensko lice.

Nakon što je Dimitrije Dilber otpevao pesmu "Bolna ti ležim" Nade Obrić, njegov mentor Bosanac otkrio je kome je on prvobitno namenio ovu pesmu, i kako je ona na kraju završila kod Nade.

- Ja sam to saznao, ova pesma je rađena za Zorana Kalezića, je l' sam u pravu Bosanac - pitao je Ognjen Amidžić.

- To je muški tekst, pa smo Zoki i ja sedeli u "Šumatovcu", to je bila berza rada za nas estradne pevače, svirače, mi smo tu pijuckali i ugovarali neke muzičke poslove. Ja sam taj tekst otpevao za šankom, kaže Zoki: "Za mene", za tebe... Jedna, druga, peta... E ne dam ti pesma, kaže on: "E i neću ti pesmu". Odem ja kod moje kume Nade Obrić i kažem: "Kumo imaš hit, sto posto" i ona kaže: "Kume, odlično" - ispričao je Bosanac.

- Ja sam u "Šumatovcu" provela najranije detinjstvo, spavala po stolicama, jer je moja majka radila, to je bilo mesto gde sam ja odrasla spavajući na stolicama - rekla je Karleuša.

Autor: R.L.