Maštam o Tašketu koji se masira u bademantilu! Karleuša priznala na čemu zavidi Viki, Desingerica otkrio kako izgleda Miljkovićkin penthaus u Beogradu na vodi (VIDEO)

Smehotres.

Tokom komentarisanja Ognjena Inđića, Viki Miljković je priznala da je svoje komentare zapisivala jer je umorna od puta, a onda je nastala smehotresna situacija.

- Ja sam sve zapisala jer sam jutros doputovala iz Kine - rekla je Viki.

Potom su je upitali kako je bilo, a Viki je rekla da je bilo jako lepo, u čemu ju je Karleuša prekinula.

- Ne govori istinu, ja je pitam kako ti je, a ona kaže jao dosadno - rekla je Jelena.

- Pa normalno da joj je bilo dosadno kad živi u Beogradu na vodi, ona tamo ima domara, igraonicu, vrtić, obezbeđenje, bravara, šanera, ima bazen - naveo je Despić.

- A šta radi Taške - pitao je Kemiš.

- Taške se samo masira i pliva, lagan lik. Zaustave me na recepciji: "Gde ćeš", ja reko kod Tešketa i Vikija, a vidiš Taške izlazi u bademantilu: "Ovaj je moj", idemo lagano deseti sprat. Kaže ima jedan stan povoljno 800 hiljada, jednosoban, ima samo ormar za stvari - rekao je Desingerica.

- Ja nemam Vikicu da radi za mene, on mora da se masira i pliva da bi mu došlo - rekla je Jelena.

- Taške svira harmoniku, d*nda, skarfejs - rekao je Despić.

- A ispred Tašketa kilo - dodala je Jelena.

- Kilo ćevapa, samo što on sad posti - rekla je Viki.

- Ja bih volela Tašketa u bademantilu koji se masira, mogu da maštam - rekla je Jelena.

