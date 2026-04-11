Nisi fer, hoćeš da kažeš da ja ne čujem dobro? Viki i rukama i nogama branila Irmu Topolović, Kemiš stao na put njihovoj sreći (VIDEO)

Produkcija ipak odlučila da ide direktno.

Sledeća takmičarka ove večeri bila je Irma Topolović, koja se ovog puta predstavila pesmom Cece Ražnatović "Trula višnja", a njena mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga Irma je izvela i čuveni evergrin Silvane Armenulić "Ciganine ti što sviraš", a onda je na red došao žiri - ona je dobila tri pozitivna glasa, dok je Kemiš glasao negativno.

- Od početka do kraja falš, ovo ne može za šesti krug, ne kažem, da nije muzikalna, da ne izgleda lepo - počeo je Kemiš.

- Nije cela pesma, nego par krajeva - navela je Viki.

- Hvala Viki što ja ne čujem dobro, ne kažem da je bila cela pesma u falšu, nego je bilo kroz celu pesmu, za šta da se uhvatim, šesti je krug, nisam rekao ne da ispadne, ali nije za direktni prolaz - rekao je Kemiš.

- Mislim da apsolutno zaslužuje četiri da - rekla je Viki.

- Onda nisi fer, nisi iskrena Viki. Za četiri da ona? Hoćeš da je staviš zajedno sa Draganom - rekao je Kemiš.

- Da, mislim da je ona komercijalnija od Dragane. Pevački pevaju dva tipa, ja ne osporavam Draganine kvalitete, mislim da je Irma komercijalna, ali je i Dragana imala podjednako grešaka koliko i Irma - rekla je Viki.

- Ja ne mogu da dam da na ovoliko falševa, ne mogu, za mojih pedeset godina ovde na estradi - rekao je Kemiš.

- Niko ko je večeras dobio četiri da nije bio savršen - rekla je Viki.

- Ako sam ja dala, ja teška srca dam da na Cecinu pesmu, bilo je falša, ali si tu pesmu donela, ja sam je osetila, imal si izraz. Izgledaš maestralno, šminka, frizura, haljina, ponašanje, zvezda, pod dva, prva pesma Cecina pesma moraš da budeš stvarno ludilo da bih pritisnula da, bilo je stvarno dobro donešeno, j*bo intonaciju ako ja to osetim. Šta god ja mislila o Ceci ona ima velike pesme, Marina Tucaković je pisala strašne pesme Ceci, i ovo je jedna od njih. Ti si je donela... Kad se završi ovo takmičenje ja ću se setiti tebe, a malo je ljudi za koje ja to mogu da kažem. I volela bih da tebi život donese to da budeš velika zvezda - rekla je Jelena.

- Ja mislim baš da je ovo za četiri da, ja drugačije čujem, a po nekim recenzijama koje izlaze, izgleda da ja najbolje čujem. Što se tiče mog sluha, mislim da si bila ludilo dobra i kako izgledaš i kako pevaš, Cecu je teško otpevati i te njene začine koje ona ima, da zvuči tako cecasto, a ti to veoma dobro radiš, pogodiš me kad radiš to, ti meni to pružiš. Druga pesma odlična, ti si meni ludilo dobra, samo ti fali jedan jak producent - rekao je Desingerica.

- Ja nisam razumeo pesmu, ne znam pesmu i ne moram da znam, ali moram da te razumem, ja sam gledao Viki kako otvara usta. Prva pesma nije dobra, puna falša, ovo ti je kredit beskamatni, ti si dobar pevač, vrlo muzikalna, ali mislim da ti je bilo visoko - rekao je Bosanac.

Produkcija je odlučila da Irma ide direktno u sledeći krug.

Autor: R.L.