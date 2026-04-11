Šta god ja mislila o Ceci... Karleuša potpuno šokirala sve, pa pohvalila Ražnatovićku (VIDEO)

Nakon nastupa Irme Topolović usledili su komentari žirija. Irma je inače otpevala pesmu Cece Ražnatović "Trula višnja", pa je sve zanimao komentar Jelene Karleuše.

Karleuša je ovoga puta pohvalila Cecine pesme, što je mnoge iznenadilo.

- Ako sam ja dala, ja teška srca dam da na Cecinu pesmu, bilo je falša, ali si tu pesmu donela, ja sam je osetila, imal si izraz. Izgledaš maestralno, šminka, frizura, haljina, ponašanje, zvezda, pod dva, prva pesma Cecina pesma moraš da budeš stvarno ludilo da bih pritisnula da, bilo je stvarno dobro donešeno, j*bo intonaciju ako ja to osetim. Šta god ja mislila o Ceci ona ima velike pesme, Marina Tucaković je pisala strašne pesme Ceci, i ovo je jedna od njih. Ti si je donela... Kad se završi ovo takmičenje ja ću se setiti tebe, a malo je ljudi za koje ja to mogu da kažem. I volela bih da tebi život donese to da budeš velika zvezda - rekla je Jelena.

Autor: R.L.

