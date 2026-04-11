Zvala, zvala i prizvala... Kenanov tata stupio na scenu, pa odmah prigrlio Karlelušu! Opalio i selfi uživo u programu (VIDEO)

Kad je na scenu stupio Kenan Hadžić, svi su čekali da vide kakvog će ovog puta biti komunikacije njegovog oca iz bekstejdža i Jelene Karleuše, s ozbirom da oni već emisijamal unazad imaju veoma zanimljivu konverzaciju, na granici udvaranja.

- Da li je istina Kenane da je Viki zabranila tvom tati da se meni javlja tamo iz bekstejdža? To mi je rekao Despić, da je Viki zabranila - rekla je Jelena.

- Je l' si pametna, gde bih ja zabranila - rekla je Viki.

- On je sad meni spomenuo da hoće da se slikamo zajedno sad na pauzi - rekao je Kenan.

- Je l' mogu ja sada sa tatom da se slikam? Dok ja komentarišem hoću da tata dođe ovde. Neka tata dolazi polako. Kenane, vidi, lep, visok, zgodan, rasan, talentovan, i sve vreme razmišljam da li su mi bolji frajeri crnogorsci ili bosanci i ja definitivno, pogotovo zbog fudbala biram i glasam za bosance, otkad su bosanci tako visoki, plavi, lepi - rekla je Jelena.

Nakon toga na scenu je stupio i Kenanov tata, a onda su zajedno fotografisali selfi.

- Je l' ovo takmičenje ili fotosešn - rekao je Kemiš.

- Tata čestitam na sinu - rekla je Jelena.

Autor: R.L.