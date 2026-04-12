Suze trudne Maje Milošević na sceni! Karleuša otkrila da je njena kandidatkinja upravo izgubila oca, pa i ona završila u suzama (VIDEO)

Nije joj lako.

Maja Milošević naredna je kandidatkinja koja je se predstavila večeras i to sa pesmom Tuti fruti benda "Stvari lagane", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga ona je izvela pesmu Dare Bubamare "Zidovi", a za svoj nastup dobila je dva pozitivna glasa od Kemiša i Desingerice, dok su Viki i Bosanac glasali negativno.

- Mnogo falša, baš stvarno mnogo, ja se trudim da gledam kroz prste i gledam celokupno - rekla je Viki.

- Nema celokupno, to je pleonazam - rekao je Bosanac.

- Prva pesma je bila okej, ja volim tvoju boju glasa, ali mučiš se ne možeš da izbaciš sve to, prvu si i izgurala, a druga baš mnogo falša, ja želim da te podržim, ali ovo je realno stanje - navela je Viki.

- Ja bih samo podržao tvoje blogosloveno stanje, u prvoj pesmi si kalkulisala da ne popusti, ali moje mišljenje je da je ovo dovoljno, lep si uspeh napravila a biće još lepši - rekao je Bosanac.

- Ona je moja iz Jagodine ne mogu da ne podržim, ja sam iz Svilajnca, Jagodina je 25 kilometara od Svilajnca. Dragomir mi isto liči da je iz mojih krajeva - rekao je Kemiš.

- Desinger, Despić, Despotovac, tamo sam sleteo u kanal po zimi - rekao je Despić.

- Ovo je realno stanje za trenutnu situaciju, ja tebe baš gotivim odišeš nekom galaktičkom energijom, sviđa mi se taj čutur za ofarbana jaja na glavi, ali ovo je realno stanje- rekao je Desingerica.

- Moju Maju je u ovom takmičenju zadesilo to da bude u blagoslovenom stanju, ali i sve najgore što je moglo da se desi jednoj ženi u životu, ona je toliko jaka, toliko željna da se bori, da se izbori i da ide dalje - rekla je Jelena, a Bojana je objasnila da je u prošloj emisiji Maji javljeno da je izgubila oca nakon što je sišla sa bine.

Autor: R.L.