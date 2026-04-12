PRESEDAN! Produkcija donela VAŽNU ODLUKU o takmičarima u baražu, evo o čemu se radi (VIDEO)

Ovo je bila definitivno nesvakidašnja emisija.

Nakon što su svi takmičari završili svoje nastupe, i nakon što ih je žiri ocenio usledio je baraž, koji je ove večeri bio pravo iznenađenje.

U večerašnjem baražu završilo je samo dvoje kandidata: Maja Milošević i Haris Kajević, a odluka produkcije je bila jasna - i njih dvoje prolaze u sledeći krug takmičenja.

- Imamo jedno produkcijsko iznenađenje. Ovo je bilo neverovatno veče, imali smo fantastičnih 19 kandidata. Samo vas dvoje ste u baražu, ali i vi idete dalje - rekla je Bojana.

Ova emisija je definitivno bila presedan i svi takmičari su bili sjajni i obezbedili svoj plasman u sledeći krug.

Autor: R.L.