NIKADA IM NISAM REKLA NE: Karleuša o ćerkama, otkrila da su one njen najveći ponos i priznala kako se nose sa HEJTERIMA

Jelena Kaleuša ugostila je ekipu Premijere - Vikend specijala, te su voditelji Nemanja Vujičić i Bojana Lazić došli na Vaskrs kod Jelene na ručak gde su razgovarali o aktulenim temama u njenom životu.

Voditeljka je upitala Jelenu ko u njenoj porodici farba jaja i da li joj u tome pomažu ćerke:

- Moram da kažem da su Atina i Nika velike devojke, i ponosna sam na njih. One su jedne divne devojčice koje su lepo vaspitanje, ja jesam ponosna na svoju karijeru, ali nema većeg ponosa od toga kada vidiš da su ti deca dobri ljudi. - rekla je Jelena pa je otkrila da li je stroga kao roditelj:

- Moram da kažem ja njima nikada nisam rekla "ne", nikada im ništa nisam branila, ali naučene su da poštuju roditelje, da poštuju majku. Imala sam situacije u prodanicama kada ih ja vodim da im kupim neke stvar, one uzmeju da me zezaju i blamiraju u prodavnicama kada vide cene, a ja se sećam moje majke, pošto ona nije imala, ona je mene naučila da ne gledam nego da čekam da dobijem šta treba.

Jelena se osvrnula i na komentare ćerki na njen uspeh i njeno ponašanje:

- Ona su jako stidljive i povučene, i kada me vide u raznim kostimima kada mi kažu "jao mama", ali zadivljene su kako se oblačim i vidim da su ponosne. Često se dešava da naiđu na osudu za mene, Atina je stidljiva, ali Nika to lepo radi, ona konstatuje da ti ljudi nisu lepo vaspitani - rekla je Jelena.

