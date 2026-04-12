'PADALA SAM I UVEK USTAJALA' Vaskršnji intervju Jelene Karleuše, otvorila dušu o ćerkama, borbi za uspeh, Pinkovim zvezdama i veri, pa pomenula majku Divnu: Naučila me je... (VIDEO)

Veliki praznici uvek su prilika za iskrene ispovesti, emocije i podsećanje na prave vrednosti – porodicu, veru i snagu da se ide dalje uprkos svemu. Upravo u takvom duhu, za Vaskrs, jedna od najvećih regionalnih zvezda Jelena Karleuša otvorila je dušu i govorila o najintimnijim temama koje retko deli sa javnošću.

U velikom vaskršnjem intervjuu za Pink.rs, Karleuša se osvrnula na odnos sa ćerkama koje su sve prisutnije na društvenim mrežama, govorila o neprolaznoj ljubavi prema majci i lekcijama koje joj je ona ostavila, ali i o sopstvenoj borbi kroz život, padovima i usponima koji su je oblikovali.

Pevačica se dotakla i aktuelne sezone „Pinkovih zvezda“, odnosa u žiriju, iznenađenja koje je doneo Desingerica, kao i iščekivanja povratka Zorice Brunclik, ne krijući koliko joj je važna podrška ljudi koje voli.

Na samom startu razgovora, Jelena je otkrila da je za svaki praznik uvek na Televiziji Pink i da ne krije sreću zbog toga:

- Stvarno, ovo je divan povod što sam ovde na Pinku i baš mi je čast što sam uvek tu za velike praznike, i hrišćanske i tradicionalne. Pink je uvek tu za ovakve dane. Shodno ovom današnjem danu, Vaskrsu, kada se čovek iz teških problema i muka podigne i nađe snagu da krene dalje.

- Kao što je Isus pobedio smrt novim životom, tako i ja negde imam tu nezahvalnu ulogu da me život i karma teraju da stalno padam i stalno ustajem. Doduše, nemam drugi izbor ni drugu opciju, a i po prirodi sam borac i neko ko već 30 godina prosto živi za ovaj posao i za scenu i za muziku. Muzika je moja ljubav i ja ne želim time da se vadim.

Tvoje ćerke su sada baš medijski eksplodirale, postale su zvezde na TikToku, a pored toga ti si velika zvezda, kako se one bore sa tim?

- One se ne bore. One su ponosne. Svi znaju da su moja deca divno vaspitana, devojčice, fine, kulturne i jako su ponosne na mamu, a mama je ponosna na njih. I to je ono što zapravo treba da bude cilj svih nas – lepo vaspitana deca, stabilna porodica, poštovanje roditelja, poštovanje majke i deca koja služe na ponos roditeljima.Kada bi svaka porodica tako razmišljala i tako vaspitavala decu, mi bismo stvarno bili najjača nacija.

Kako vi proslavljate Vaskrs u vašem domu?

- Jako lepo i tradicionalno. Baš je lepa dekoracija. Ja volim da dekorišem. Ja sam energična duša pa volim da dekorišem, ali poštujem izuzetno tradiciju. Nisam neki vernik koji ide u crkvu i tako dalje, ali smatram da je način na koji živiš zapravo jedina prava, istinska vera i da su dela koja činiš tokom cele godine zapravo pokazivanje ko je kakav vernik, ne samo za verske datume. Tako da ja tradiciju poštujem i svoju decu učim tim tradicionalnim običajima i vrednostima. I svake godine za Vaskrs naš dom je stvarno predivno ukrašen, razbijamo jaja i pričamo na temu Vaskrsa. Mislim da, pored toga što je to lepa zabava za decu, nosi jednu divnu simboliku i jednu ozbiljnu priču koju treba pričati deci. I ja im vrlo često kroz mamine životne primere objašnjavam šta je zapravo filozofija i šta se zapravo desilo tog petka kada su ljudi ubili Isusa, i šta se desilo u nedelju kada je on ponovo ustao. To je jedna divna simbolika i filozofija koja može da se primeni na svakog od nas – da, kada padnemo, moramo da ustanemo i nastavimo dalje. Nekada si sam protiv svih i to je jako teško. Lakše je biti sa svima, ali je plemenitije, časnije i pokazuje karakter kada si svoj, bez obzira na prepreke i pritisak. Bez obzira što je to nekada mnogo teže, a biti u čoporu je mnogo lakše. Tako da imati stav, govoriti i iznositi svoj stav, biti hrabar čovek – to je nešto o čemu ja baš na današnji dan pričam Atini i Niki. I kroz svoj primer mogu da nađem dosta paralela sa pričom o Isusu Hristu.

Moram da te pitam – kada su praznici, verujem da ti Divna nedostaje svakog dana, ali kada ste na okupu, koliko ti je teško? Ona je nekako bila ta koja vas je uvek držala na okupu.

- Pa kao i što sam ja danas samohrana majka, i moja majka je bila samohrana majka. Ona me je naučila da majka može da bude i otac i majka, da može da ti pruži i dom i čitavu porodicu, da ti bude i oslonac i da se te porodične vrednosti neguju, čak i kada je samo jedna žena bez te druge polovine. Ja sam to prenela i na svoju decu. Bez obzira što sam sama, što sam ih sama podigla i podižem ih, smatram da ništa nisu uskraćene, kao što ni ja nisam bila, i da ih to nije učinilo manje vrednim.

Da li se plašiš trenutka kada će dovesti svoje momke, simpatije u vaš dom?

- Pa ne. Čak mi je jako čudno što uopšte ne pominju ni dečake, ni momke, ni ljubav, ni simpatije. Pa ih često pitam za to, jer sam ja bila zaljubljive prirode u njihovim godinama. A one su malo drugačije od mene. Malo su stidljivije, povučenije i zatvorenije. Ali naravno, kada se to bude desilo, imaće svu maminu podršku i sve mamine savete da ne ponove mamine greške.

Kakva ćeš biti tašta?

- Pa sigurno super. Bez obzira na moj odnos sa bivšim mužem, moja svekrva je divna prema meni. I danas imamo divan odnos. Na primer, sa Duškovom majkom imam prelep odnos – ona mene mnogo voli i ja nju mnogo volim. Tako i treba da bude. Apsolutno. Generalno žene moraju da se podržavaju.

Pinkove zvezde, prošlo je dosta, emisija 29 je sada emitovana. Reci mi, Desingerica – koliko te je iznenadio? Verujem da ste svi imali neki gard prema njemu. Koliko te je iznenadio kao mentor?

- Pa on definitivno nije ni glup ni gluv. Ima svoje specifične načine rada sa kandidatima i to radi na jedan originalan, ali jako dobar i funkcionalan način. Jer zapravo ono što on pokazuje na sceni je njegov stage performance i njegova uloga. Privatno je on super lik, normalan i baš dobar mentor. Moram da kažem da ga njegovi kandidati obožavaju. Baš se lepo druže i sarađuju. Generalno je i čitavo takmičenje njega malo promenilo. Neću da kažem kultivisalo, ali svakako sazreo je. Kao da je bio nevoljeno, neželjeno dete koje je došlo u pravu porodicu, gde su ga razumeli i prihvatili takvog kakav jeste i polako ga kroz ljubav promenili na bolje.

Nekako su komentarisali da ćete ti i Viki biti drugačije nego ranije, ali po mom mišljenju – nikad bolje.

- Pa kako kada, iz emisije u emisiju. To je normalno. Ljuljamo se od toga da me izuzetno nervira do toga da me malo manje nervira. Mi smo jako različite po svemu. Ali ono najbitnije – ona je dobar čovek. I tu sam ja negde limitirana da ne preteram kada krenem na nju, jer znam da je dobar čovek.

Da li misliš da su zato stavili Zoricu, sada Kemiša između vas dve?

- Sigurno. A i mislim da je Viki potrebna svakom žiriju. Svako od nas ima svoju posebnu ulogu. Zamislite da nema Despića, ili mene, ili Viki, ili Bosanca – to više ne bi bilo to. Tako da svako od nas ima jako bitnu ulogu. Kada bi se razbili kao tim, to više ne bi bila najgledanija emisija.

Da li se željno iščekuješ povratak Zorice Brunclik?

- Ja se radujem prvenstveno da ona bude dobro i zdravo, da pobedi sve zdravstvene probleme, koje svi imamo pre ili kasnije. Jako je bitno da budeš okružen ljudima koji te vole, podržavaju i veruju u tebe kada je najteže. I znam da ona jedva čeka da se vrati, jer neverovatno – žena ima godine, pripada staroj gardi, ali njen mozak i način razmišljanja su kao da ima 18 godina. Rođena je za šou-biznis. Žao mi je što je decenije provela u drugačijem ambijentu, a zapravo je mogla da bude fantastičan voditelj talk-show emisije.

Čudno je videti Kemiša bez Zorice?

- Da, ali moram da kažem da je njihova ljubavna priča nešto najlepše što sam videla u životu. Prvo – traje toliko decenija. Drugo – nije se smanjila. Kada me pitaju šta je recept za dugotrajan brak – nije ljubav najbitnija. Ljubav vremenom menja formu, ali najbitnije je poštovanje. Način na koji Kemiš poštuje svoju ženu – iz toga se rađa posebna ljubav i odnos. Ja bih volela da svi muškarci nauče šta znači poštovanje žene od Kemiša.

I za kraj – pesme. Znam da su spremne. Kada izlaze?

- Premijera će biti u polufinalu i finalu Pinkovih zvezda, negde krajem juna. Iskreno, imam veliku motivaciju. Malo sam se povukla kada su nastupi u pitanju, ali želim da se vratim još jače. To su veliki koncerti, veliki nastupi – ono što gradim 30 godina i što zaslužujem. Videćemo šta sledi, Ušće ili arena – gde god da bude, meni je najbitnije da publika zna da ću dati 300 odsto sebe i da će to biti nešto što niko do sada nije dao.

Autor: N.B.