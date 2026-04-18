Maestralan početak emisije! Anja Tabak se pojavila u KOSOVSKOJ NARODNOJ NOŠNJI, bacila sve na kolena, Viki se rasplakala! (VIDEO)

Ovo je zaista bilo bez greške.

Prva kandidatkinja ove večeri u emisiji "Pinkove zvezde" bila je Anja Tabak, koja je izvela pesmu Danice Crnogorčević "Veseli se srpski rode", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, Anja je otpevala i pesmu Usnije Redžepove "Živote moj", a za svoj nastup bogato je nagrađena - sa sva četiri "Da"!

- Ja sam baš iznenađen, nisam te video u ovakvom izdanju, baš nešto drugačije i iznenađujuće, ludilo atmosfera, ne bih trošio reči, baš je ovo primer emocije i kako se emocija prenosi na žiri i gledaoce, ovo nisam doživeo do sad, baš je dobro ovo - rekao je Desingerica.

- Bilo je odlično, divno, popravila si neke stvari, divno, bravo - rekao je Bosanac.

- Zaslužuje ovaj krug da bude nešto drugačije. Ali bih skrenuo pažnju da si u prvoj pesmi na kraju ušla u tercu, htela je da bude grande finale, ali toliko je sve dobro, ja mislim da tako treba da ideš i dalje, bravo - rekao je Kemiš.

- Ovog puta si prevazišla samu sebe, toliko si dobra bila, ja ovu pesmu sam čula ne znam koliko hiljada puta, ali nikad nisam ovako emotivno odragovala kao večeras, naježila sam se i krenule su mi suze na oči. Prosti si ti svojim vokalom i svojim predstavljanjem, tom svojom emocijom si probudila sve u meni, a to nije lako. Publika reaguje na drugi način, a mi malo više merimo, tražimo greške, a ovde je bilo fantastično. Sve pohvale i mentorke i tebi. Meni se baš dopalo što si pred kraj otišla u tercu, jer ko zna zna - rekla je Viki.

- Ne znam ko ti je nošnju stilizovao, iz kog kraja je to - pitao je Bosanac.

- Gnjilane, kosovksa - rekla je Anja.

Autor: R.L.