Ja sviram i pevam bolje od SVIH VAS ZAJEDNO! Bosanac zaurlao na Jelenu zbog Luke Đokića, ona mu UZVRATILA DUPLO! (VIDEO)

Haos!

Luka Đokić sledeći je kandidat ove noći, koji je otpevao pesmu Petra Graša "Utorak", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, Luka je izveo i pesmu grupe Osvajači "Pronađi me", a onda su usledili glasovi žirija - on je dobio tri pozitivna glasa, i samo jedan negativan od Desingerice.

- Prva pesma mi je bila baš do j*ja, a druga, možda je problem u izboru pesme, sve ovo što je do sad bilo, okej mi je da produkcija kaže, u drugoj pesmi sam se upucao. Neka produkcija odluči, ne znam šta mislim, najbolje da drugi odluči, niko nije za ispadanje, mislim da je druga pesma bila problem - naveo je Desingerica.

- Potupno je u pravu, nije za četiri da, intonacija je bila loša, dva tona dobra, jedan loš, sve je bilo ne znaš za šta da se uhvatiš. Grašo je bio katastrofa, a ova brza, intervali nečisti, i njemu je teško, jer takva je matrica, mislim da su pogrešne pesme, bolje je da produkcija odluči - rekao je Kemiš.

- Despić je u pravu što je glasao ovako, ti si bio jako dobar, nisi bio loš, kad pogledamo sve od početka emisija, takmičari koji su bili vanserijski, maltene za finale, nisi im parirao u tom levelu, ali zato su tri glasa, da ne bude ili četiri ili ništa. Ti si dobio tri velika glasa, produkcija ima pravo da te pusti dalje, a i odlazak u baraž nije loš, to je realno, u svakom slučaju si bio dobar, ali druga pesma nije bila takmičarska - rekla je Viki.

- Ovde ima problem, za momke i devojke koje se trude da pevaju, mi smo imali jednog momka koji nije sastavio nijedan ton, ali je zabavio. A šta kod tebe da cenim, patike, pantalone, majice, sad kad dođemo do pevanje, ja cenim prva dva takta. Kod Graša si odmah zavalio falš. Drugo, sva je bilo razdroćkana intonativno, druga pesma isto, prvi ton četiri tona viši i to ga držiš uporno - naveo je Bosanac.

- To su mikro stvari, to publika ne čuje - rekla je Jelena.

- Onda neka ocenjuje publika. Desingerica je bio potpuno u pravu i bio je čak blagonaklon u svom komentaru, on ne čuje prvu pesmu, ali je drugu čuo. Produckija je pre nekoliko emisija rekla dal nije važno ako se čuje neki falš, a to je jedino po čemu cenimo da li neko zna da peva ili ne - rekao je Bosanac.

- I najvećim pevačima se desi neki falš. Ti nisi pevač - rekla je Jelena.

- Ja sviram kako pevam i pevam bolje od svih vas zajedno - rekao je Bosanac.

- Ja mislim da si vrhunski producent i kompozitor, ali nisi pevač. Ja kao pevač od 30 godina, koji peva najteže balade za pevanje, vrlo mi se često dešava falš od iks faktora, dešava se da falširam, to ne znači da nisam dobar pevač, to ne znači da nisam zvezda, da nemam harzimu da nisam uspela. Ako se dešava meni, što ne može kandidatima - rekla je Jelena.

- Ne možeš tako paušalno da krirtikuješ moje žiriranje - rekao je Bosanac.

- Tebi ne može da se desi falš na harmonici jer je tačna dirka, a ja mogu da promuknem, da ne čujem, da sam dobila - rekla je Jelena.

- Ja ću po falševima udarati kao Maksim po diviziji - rekao je Bosanac.

- Ako tako gledlamo neće ni tvoji takmičari dobro proći - rekla je Viki.

- Ja sam tebi sto puta rekao, ja nemam nikakvu kalkulaciju tog tipa sa mojim pevačima, ja ću da žiriram kako mi se žirira - rekao je Bosanac.

- Kad dobiješ sva četiri da, smeješ se i kad progledamo kroz prste, ja kad bih kod tvojih glasala sve što sam čula, svi bi završili u baražu - rekla je Viki.

- Despić mom kandidatu nije dao glas, a ja sam njegovom, koji je bio gluv kao top, dala jer je bila fora - rekla je Jelena.

- Pored svega što čini muziku, mi smo ovde žiri, šta treba da se odluči, evo dali smo da, ne možeš sad da tražiš da ne kažemo šta nije valjalo - rekao je Kemiš.

Ognjen je ipak odlučio da Luka mora u baraž.

Autor: R.L.