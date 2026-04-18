Vanzemaljski talenat koji zaslužuje SPECIJALNO PRVO MESTO! Daria Subotić ponovo podigla lestvicu, kod nje nema greške! (VIDEO)

Ona je čudo od deteta.

Sledeća na redu bila je najmlađa kandidatkinja u takmičanju Daria Subotić, koja se ovoga puta predstavila pesmom Marije Šerifović "11", a njen mentor je Bosanac.

Daria je potom izvela i pesmu Usnije Redžepove "Živote moj", a žiri i ovoga puta bio takođe jednoglasan - sva četiri da za trinaestogodišnju takmičarku.

- Dobro veče lepotice, devojčice, ja smatram da ovo takmičenje mora da ima jednu posebnu nagradu, ili posebno mesto, da pretpostavimo da ti ideš do finala i da pobediš, to treba da bude posebno prvo mesto za tebe. Ti si devojčice van konkurencije. Prvo moram da kažem, ti imaš samo 13 godina, ti si posebna liga, poseban talenat koji se retko čuje i vidi. Nepravedno je upoređivati starije izvođače sa tobom, jer si ti čudo. Nije fer takmičiti se sa tobom. Mi biramo nekog ko će raditi posao sada. Ti trenutno sem da se mi divimo tvom ogromnom talentu, ne možemo tebe da imamo ništa, sem divljenja, jer si prosto vanzemaljsko dete. Ako dođeš do finala, ti si za pobedu ali specijalnog prvog mesta - rekla je Jelena.

- Apsolutno se slažem sa Jelenom, ona već kao dete izaziva emociju, a još kad čuješ da je ovo dete ovako vanzemaljski talentovano, to se vidi da je rođena zvezda, da li će ona biti zvezda samo na Balkanu ili svetsku karijeru, ima veliku šansu i potencijal, to se vidi sad, nije teško prepoznati. Ne može neko ko ima 25, 30 godina nerealno je takmičiti se sa njom, treba napraviti tako specijalnu nagradu - rekla je Viki.

- Mislim da ti sad već možeš da prodaš karte, ona je glumica i pevačica, mogao bi mnogo šta da vidiš, lagano bi mogla i to bi išlo i prodala bi, muzika nema limite što se tiče godina, ja te neću izbaciti - rekao je Desingerica.

- Šta biste vi uradili sa ovakvim talentom - pitao je Darijin tata.

- Nema odricanja ničega što nose njene godine, bez obzira na njene godine, ja sam vežbao harmoniku po 10 sati u njenim godinama - rekao je Kemiš.

- Ja sam isto u tvojim godinama bila pevačica i pitala sam mamu kad ću moći da snimim ploču, ona mi je rekla: Sa 15, 16 godina. Morala sam da sačekam, a ja sam bila spremna i sa 11, to mi je bilo gubljenje vremena. Ona je spremna bila već sa dve godine, ali takva je konkurencija, a ti sa 15, 16 godina dolaziš kao nevreme da ih počistiš sve, ovo ti je predigra za veliki uspeh koji ti sledi - rekla je Jelena.

