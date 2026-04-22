Takmičar Pinkovih zvezda otkrio nepoznate detalje o Zorici Brunclik: Evo da li su u kontaktu

Mladi pevač i takmičar emisije "Pinkove zvezde", Pavle Petković, nedavno je gostovao u jednom podkastu gde je otvorio dušu i otkrio nepoznate detalje o svom odnosu sa mentorkom Zoricom Brunclik.

Iako su se u javnosti pojavile spekulacije o njenom odsustvu, na pitanje voditelja o tome kakvo je Zoričino zdravstveno stanje, Pavle je ohrabrio sve fanove i potvrdio da je pevačica "super i bolje nego ikad", te da svi sa nestrpljenjem očekuju njen povratak u stolicu žirija.

Koliko je Zorica posvećena svojim kandidatima, svedoči i Pavlovo priznanje da mu ona i Miroljub Aranđelović Kemiš daju ogroman "vetar u leđa". Pavle ne krije da mu je legendarna pevačica mnogo više od mentorke, ističući da se sa njom čuje češće nego sa rođenom majkom.

- Kad god nastupam ona šest puta posle zove i pita 'Je l' moja duša, moje dete dobro? Je l' sve prošlo? Nemoj se sekirati, ljubi ga Zoka!' - ispričao je mladi pevač, dodajući da se prema njemu postavila kao prava druga majka i da je presrećan što je u njenom timu.

Zorica je poznata kao neko ko ne voli estradne ratove, pa se u trenucima kada se Pavle našao u središtu skandala, postavila kao pravi zaštitnik. Posavetovala ga je da se ne sekira i da ne pokušava da privlači pažnju na dramama, podsećajući ga da je ona celog života svoju karijeru gradila isključivo na kvalitetu, a ne na skandalima. Pavle je istakao da je poslušao njen savet.

Na samom kraju, mladi pevač je iskoristio priliku da svojoj mentorki javno pošalje snažnu poruku: "Pozdravljam Zoricu ovim putem puno, želim da kažem da je puno volim i da čekam da se vrati!", rekao je u podkastu Hotcast.

Kemiš prvi put o zdravstvenom stanju supruge nakon operacije

Zorica Brunclik nedavno je napustila bolnicu nakon operacije i puštena je na kućno lečenje, a dok čitava estrada strepi za njeno zdravlje, njen suprug se sada prvi put oglasio na tu temu.

Naime, Miroljub Aranđelović Kemiš menjao je Zoricu Brunclik u ulozi stručnog žirija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", a kako je otkrio uskoro će se ona vratiti u čuvenu crvenu stolicu.

Kemiš se na početku emisije obratio članovima žirija i rekao da im se Zorica obratila i pozdravila ih sve.

- Razredna se uskoro vraća i pozdravlja vas sve - rekao je Kemiš, a na to se nadovezala voditeljka Bojana.



