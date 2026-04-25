Ozbiljan sukob Viki i Bosanca nakon nastupa Miodraga Đokića! On joj poručio: Ti zla, nisi fer, NEMOJ TO VIŠE DA RADIŠ!

Jedva se smirili.

Miodrag Đokić naredni je kandidat koji je izašao na velelepnu scenu "Pinkovih zvezda", koji je ovoga puta otpevao pesmu Darka Lazića "Čemu ovo sve", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga, on je otpevao i pesmu Ljube Aličića "Nekada smo ti i ja", a potom je žiri glasao - sva četiri "da" za Miodraga i direktan plasman u osmi krug.

- Bravo bajiću, ovo je skroz zasluženo, ovo je pošteno, ovaj dečko je iz kruga u krug sve bolji, sve prijaš i prijaš, bomba, baš je dobro bilo - rekao je Desingerica.

- Po ovome se vidi koliko je Viki zla, ti si za deset, ja sam ti tri puta pritiskao da, a njen prethodni kandidat ne može s tobom ni da hoda pevački - rekao je Bosanac.

- Po čemu sam ja zla - pitala je Viki.

- Po tome što se lažno boriš za kandidata i kvalifikuješ mene na način glasanja prema njemu, ja se o muziku ogrešiti neću, a ti ako grešiš zbog svojih emotivnih unutrašnjih osećaja. Ja se nisam ogrešio, to i publika govori, to nije fer. Ti nemaš petlju da daš ne - rekao je Bosanac.

- Ja nemam petlju? - bila je šokirana Viki.

- Niti su svi najbolji, niti su svi najbolji, nebitno čiji su. Ti se boriš za to - rekao je Bosanac.

- Moje mišljenje je da Pilica nije zaslužio dva da - rekao je Viki.

- Ti si mene prozvala i nemoj to više da radiš, ja ću da budem fer, ja imam autonomiju. Pilica ispadao iz ritma, nije se snašao - rekao je Bosanac.

- Mi smo ovde da glasamo, ne ti - rekao je Kemiš.

- To nije fer, Viki, ti si prozvala mene - rekao je Bosanac.

- Mnogo je velika optužba reći nekome da je zao - rekla je Viki.

- Ja to mislim za Despića, zlo ćelavo - rekla je Bojana.

- Obloge ću Viki da ti stavim posle ovog zla, obloge od komovice - rekao je Despić.

Autor: R.L.