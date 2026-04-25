Nemoj da mi truješ Viki, NE DAJ DA NAS ZAVADE! Karleuša upozorila Miljkovićku da joj Desingerica POTKOPAVA KANDIDATE, on odmah skočio između njih!

Napeto!

Nakon što je Stefan Cekić dobio sva četiri glasa, došlo je do određenih nesuglasica između članova žirija.

- Bio si dobar, trudio si se, prva pesma je bila okej, ali je mogla da bude upečatljivija. U drugoj si dao maksimum, ali nije ti to takmičarska pesma, ja je volim i gotovim, ali nije takmičarska pesma - navela je Viki.

- Sve je takmičarski, ako te digne i ako se ljudi vesele - rekao je Despić.

- Ovaj dečko nije toliko bolji bio od Elsana Pilice - rekla je Jelena.

- Viki ne daj da nas svađaju ovakvi ljudi, ova nema obrve, ovaj ima brkove - rekla je Desingerica.

- Ti nemaš kosu... - rekla je Jelena.

- Ništa bolji nije bio nego što je bio Elsan Pilica - rekla je Viki.

- Elsan je dobio dva ne, ako on ispadne, a Cekić ostane, to je velika nepravda - rekla je Karleuša.

- Ja sam naučila na nepravdu - rekla je Viki.

- Ne daj da nas posvađaju. Beži od Vikija, nemoj ti Vikija da truješ, trovačice - rekao je Despić.

- Ozbiljno idemo ka tome, da Pilica ne prođe - rekla je Jelena.

- To meni Bosanac radi iz kruga u krug - rekla je Viki.

- Pusti Viki, to svaki put prosipaš, radila si polovično, nije upereno protiv tebe, ne možeš da me prisiliš da ne kažem šta čujem. Niko neće da utiče na moje muzičko diskreciono pravo - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.