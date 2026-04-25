HAOS! Kemiš pokazao zube Viki: NISI MOJ NIVO, neću da se s tobom raspravljam!

Ove noći nikako da nađu zajednički jezik.

Nakon nastupa Anje Tabak došlo je do nove rasprave između Viki Miljkovića i Kemiša, jer se nisu složili oko njenog pevanja.

- Ali pevački je sve otpevala kako treba - rekla je Viki.

- I "Zajdi, zajdi" ti si to otpevala kao da je pesma: Lepo je vreme, pada kiša - rekao je Kemiš.

- Meni se dopala, imala je emociju i bila je drugačija, što mora da kopira uvek neke verzije - navela je Viki.

- Viki, stvarno, ja ne želim sa tobom uopšte o mom znanju da raspravljam. Nisi moj nivo da raspravljamo o mom znanju, ja tebe ne komentarišem, sve što ja kažem ti kontra - rekao je Kemiš.

- Ja ne komentarišem tebe nego kandidata, imam pravo na svoje mišljenje - rekla je Viki.

