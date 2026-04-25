Vojaž jednu rečenicu NE MOŽE DA IZGOVORI, a ne da otpeva! Karleuša udarila nikad žešće: Rep je postao najveći šund, došli smo ispod dna!

Nakon nastupa Anje Tabak, Jelena Karleuša zahvalila se Bosancu što je iskritikovala njenu kandidatkinju zbog lošeg akcenotvanja pojedinih reči.

- Hvala ti Bosanac što iz kruga u krug, daješ savete korisne, pevačke, produkcione, u današnje vreme kada je skandalozno kako se pesme novih pevača akcentuju, da nijedan akcenat ne poštuju, da sve zvuči kao Severna Koreja, a ne kao srpski. Menja se smisao reči, dontakli smo dno. Nema pravila, ne može da se kaže me sečino, nego mesečino, nema više vokalnih producenata. Hvala ti Bosanac, što forsiraš kvalitet pevanje, čistota pevanja - navela je Jelena.

- Hvala tebi Jelena - rekao je Bosanac.

- To je pravilo jezika, ne secka se pevanje usred reči, to se ne poštuje u današnje vreme. A kad je reč o modernim izvođačima, dno je dobilo svoj podrum, zato nikad neće trajati - navela je Karleuša.

- Samo će biti u lovi - rekao je Desingerica.

- U lovi, ali jedno leto, ne trideset leta - rekla je Jelena.

- Ne slažem se, nije sve loše, ne možemo sve da generalizujemo - rekla je Viki.

- Najveći šund trenutno je u pop muzici, sad je folk muzika nivo, za ono što se snima u pop i rep muzici. Danas imate Vojaža koji ne može jednu rečenicu da izgovori kako treba, a ne da otpevaju. Ne mogu čak ni da izgovore? Pa šta je dno, mi smo došli ispod dna - rekla je Jelena.

- A kako Josipa Lisac - pitao je Despić.

- Evo da se prekrstim, ja koja se ne krstim, Josipa Lisac može da peva tako da svi mogu da joj se sklone - rekla je Jelena.

- Znači ja ne smem da kažem panamare? Ali 30 milki pregleda - rekao je Despić.

- Pa zvučaćeš kao idiot? Pa Ekrem Jevrić ima sto miliona, ali zato što mu se svi smejali. Danas koncerte pevaju gluve pevačice kojima nismo hteli da damo glas u takmičenju - rekla je Karleuša.

