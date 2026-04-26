Mirnes istrčao na scenu kao SPAJDERMEN! Žiri umalo popadao sa stolica, Viki mu pružila šansu za baraž, ostali ga URNISALI!

Zabava na visokom nivou.

Sledeći kandidat ove večeri bio je Mirnes Muslim, koji je ovoga puta izveo pesmu Ere Ojdanića "Pauka", a njegov mentor je Desingerica. Mirnes je ovoga puta došao u kostimu Spajdermena.

Nakon ovoga, on je izveo i pesmu Jelene Karleuše "Žene vole dijamante", koju je izveo na turskom jeziku, a potom je žiri glasao - on je dobio samo jedan pozitivan glas od Viki Miljković.

- Ovo je greota, jedini takmičar pevao na turskom, na indijskom, na izmišljenom - rekao je Ognjen.

- Nijednu tursku reč pogodio, trebalo je da naučiš, je l' si ti mislio da ne znamo turski? Ovu Jeleninu verziju smo nešto i razumeli - rekao je Kemiš.

- Šta zameramo ovom kandidatu - pitao je Ognjen.

- Što je bio bolji od Pilice? Šalim se - vikao je Desingerica.

- Pauk nije uopšte pesma za šalu, pevačka je, nije baš takva šala, to nisi pogodio, ne možemo sad - rekao je Kemiš.

- Zašto je Viki dala ne, a onom kandidatu malopre dala ne - bila je besna Jelena.

- Zato što je podpredsednica pa može - rekao je Despić.

- Možda neke mesne zajednice Svrljig, a ovde ste samo žiri koji se sprda sa kandidatima. Viki je dala Harisu ne, a ovom kandidatu da, što govori o tome koliko je merodavna. A Mirenese, tebi čestitam na ovom krugu. On je dovde dogurao zahvaljujući svom mentoru, a u Sarajevu se vraćaš kao moralni pobednik, jer si bez pevanja došao dovde - rekla je Jelena.

- Zakla mi čoveka! Ti ga obesila javno - rekao je Despić.

- Bili smo prisiljeni da te gledamo, ali da si bio na kraju mi bi jadni morali da te slušamo i dali bi ti da da bi išli kući. Šta je problem sad, problem je i kostim, i tvoja razdraganost i tvoja zaboravnost, video si da je đavo odneo šalu. Šta je bilo da je bilo - rekao je Bosanac.

- Viki, ako nastaviš ovako da glasaš neće biti dobro, rušiš kredibilitet takmičenja - rekla je Jelena.

- Apsoluno nije ton ubo, dala sam mu glas da ne ispadne direktno. Dečko se trudio, pružio nam zabavu, nije fer da sada kad je bio loš da direktno ispadne, zato sam dala da, nema smisla da bude četiri ne - rekla je Viki.

- Zaslužio je da ispadne direktno, ja imam petlju da to kažem - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.