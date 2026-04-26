Zorica Brunclik UŽIVO U PROGRAMU! Pogurala Aleksandra Stojadinovića u OSMI KRUG, svi šokirani kako pevačica izgleda!

Ne napušta svog kandidata!

Naredni kandidat ove večeri bio je Aleksandar Stojadinović, koji je izveo pesmu Milenčeta Radosavljevića "Tiho teče Kolubara", a njegova mentorka je Zorica Brunclik, a na njenom mestu je večeras Kemiš.

Nakon ovoga, on je izveo pesmu Predraga Živkovića Tozovca "Zorice, Zorule", a žiri je kod njega bio jednoglasan - sva četiri da.

Tokom Aleksandrovog nastupa Kemiš je bio sa Zoricom na video-pozivu, te je ona pozdravila sve članove žirija, kao i svog kandidata.

- Sve vreme smo svi pozdravljali našu Zoricu Brunclik jer je ona trenutno na video-pozivu, Zorice volimo te, čekamo te - rekla je Bojana.

- Dala sam ti da samo zbog Zorice, inače si pravi seljak i baš mi je seljački, nikad ne bih glasala za tebe, za osmi krug nisi, do zla boga dosadno, ali zbog Zorice da - rekla je Jelena.

- Meni je baš bilo dobro, to je izbor Šumadijskih pesama. Meni se dopalo, ali zamerila bih ti što ne otvoraš usta - rekla je Viki.

- Ovaj čovek nikad neće biti zvezda. Energija nula, dosadno, pravi je pica majstor - rekla je Jelena.

- Zašto se neko stidi seljaka, to je tako lepa pesma - rekao je Kemiš.

- Ali ta pesma ne ide tako, dala sam "da" jer me je Zorica mađijala na poziv - rekla je Jelena.

- Ja sam se više šokirao kako je Zorica u netaknutom stanju, nisam ni video kandidata od Zorice, ona je netaknuta - rekao je Desingerica.

- Zorica je garnt bila na fejs liftingu, radila ful mejk over, zaj*bava nas da nije dobro, izgleda mlađe nego što je otišla, otišla malo na botoksiranje do Turske - rekla je Jelena.

- Što kaže Karlauša - počeo je Desingerica, a Jelena ga je gađala papirima.

Autor: R.L.