STIGLA RAZREDNA! ZORICA BRUNCLIK SE VRATILA NA VELIKA VRATA! Nakon operacije ponovo u 'Pinkovim zvezdama' , evo sa kim je došla u Šimanovice

Nakon perioda neizvesnosti i pauze koju je morala da napravi zbog zdravstvenih problema i operacije, legendarna pevačica Zorica Brunclik vratila se na snimanje najgledanijeg muzičkog takmičenja „Pinkove zvezde“!

Zorica je nakon pauze, danas stila na snimanje sa osmehom na licu, a u stopu su je pratili suprug Miroljub Aranđelović Kemiš, koji ju je menjao u žiriju dok je bila odsutna, i ćerka Zlata.

Po Zorici se videlo da nije krila sreću što se vraća u svoju crvenu stolicu, a prilikom dolaska u Šimanovce, pripradnicima medija je poželela "dobar dan" i pozirala sa suprugom.

Podsetimo, Brunclikova je nedavno imala zdravstvene komplikacije zbog kojih je bila podvrgnuta operaciji, a period oporavka provela je daleko od očiju javnosti. Ipak, kako stvari stoje, najteži dani su iza nje.

U svom prepoznatljivom stilu, Zorica nije skidala osmeh sa lica, a njeni kandidati su bili presrećni jer im se kako oni sami kažu "razredna" vratila na velika vrata.

Autor: N.B.