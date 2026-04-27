PRVA IZJAVA ZORICE BRUNCLIK NAKON POVRATKA U PINKOVE ZVEZDE: Evo kako se oseća (VIDEO)

Muzička diva, Zorica Brunclik se prvi put nakon teške borbe i operacije, pojavila na snimanju najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkovih zvezda". Kako smo mogli da primetimo vidno je smršala, ali ne skida osmeh da lica.

Naime, Zorica Brunclik se danas vratila u "Pinkove zvezde". Pevačica se nakon pauze ponovo vratila da bude deo žirija u takmičenju u kom ju je menjao njen suprug Miroljub Aranđelović Kemiš, a kako smo mogli da primetimo pevačica se oporavila.

Zorica je na snimanje stigla sa osmehom na licu, što je sve oduševilo, te je pozdravila pripadnike medij.

Na pitanje kako se oseća Zorica je iz topa odgovorila:

- Kako izgledam - rekla je ona a svi su odgovorili da izgleda fenomenalno, na šta se pevačica nasmejala i zahvalila svima.

- Osećam se kao što izgledam - rekla je Zorica koja nije skidala osmeh.

Na njeno mesto, je u Pinkovim zvezdama bio njen muž Miroljub Aranđelović Kemiš, koji dugo nije želeo da komentariše zdravstveno stanje supruge koja se oporavljala u porodičnom domu.

