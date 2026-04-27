SPEKTAKULARAN POVRATAK! Zorica Brunclik DOČEKANA GROMOGLASNIM APLAUZOM, kolege iz žirija joj POTRČALE U ZAGRLJAJ (VIDEO)

Nakon perioda oporavka od operacije koja ju je na kratko udaljila od malih ekrana, legendarna pevačica Zorica Brunclik vratila se na svoje mesto u žiriju najgledanijeg muzičkog takmičenja Pinkove zvezde – i to na način koji će se dugo pamtiti!

Čim je kročila u studio, usledio je prizor koji je mnoge ostavio bez daha, gromoglasan aplauz prolomio se prostorijom, dok su članovi žirija bez razmišljanja ustali i potrčali ka njoj. Emocije su preplavile sve prisutne, a zagrljaji i osmesi govorili su više od reči.

Zorica se najpre pozdravila sa Bosancem, pa Jelenom Karleušom.

Pink.rs Pink.rs/N. Žugić Previous Next

Njoj su potom prišli i Viki Miljković i Desingerica, a pevačica nije skidala osmeh sa lica dok je publika sve vreme aplaudirala.

Pink.rs/N. Žugić Pink.rs/N. Žugić Previous Next

Zoricu si izglili i voditelji Anđela Ašanin, Bojana Lazić i Ognjen Amidić.

Pink.rs/N. Žugić Previous Next

Vidno raspoložena i nasmejana, Zorica je zauzela svoje mesto u žiriju, a publika i takmičari pozdravili su je ovacijama. Iako je iza nje težak period oporavka, Brunclikova je pokazala snagu i energiju po kojoj je prepoznatljiva, potvrdivši još jednom zašto važi za jednu od najvećih zvezda na domaćoj sceni.

Autor: pink.rs