EKSKLUZIVNO! Prva ispovest Zorice Brunclik posle borbe sa teškom bolešću, priznala kako se nosila sa tim, pa pomenula Kemiša: Moja ljubav, ležao je sa mnom u bolnici, pola planete mi je pisalo, molilo se... (VIDEO)

Nije bilo lako, ali je uz Božiju pomoć i ljude koji je vole sve izdržala.

Zorica Brunclik se, posle duge medijske pauze i zdravstvenih problema kroz koje je prošla, juče prvi put pojavila na snimanju "Pinkovih zvezda". Ona je tom prilikom stala pred kamere emisije "Premijera" i otkrila kako se sada oseća i šta su joj dalji planovi.

- Iskreno, to nije baš onako da vi iz kurtoazije to govorite, kad su ovakve situacije, svi ste od srca iskreni i to je moja snaga ustvari bila. Ja to ne krijem, ne možete da budete u bolnici toliko dugo, a da imate grip, je l' tako? Ja sam imala tešku operaciju, ta operacija je prošla uspešno, savetujem svima da idu na neke sistematske preglede na vreme. Kad sam ja u pitanju to je bilo debelo crevo. Kolonoskopiju treba da rade svi posle pedesete, to je savet. Ja se nisam uopšte ozbiljno bavila svojim zdravljem i došlo je dotle dokle je došlo, ali Bogu hvala dobro je - rekla je Zorica i dodala:

- Nije laž, ali više od pola planete mi je pisalo, podržavalo, molio se, i dobila sam toliko tih malih ikonica, koje su osveštane, da se mole za moje zdravlje, verovatno je to doprinelo da se ja ovako trgnem i da dođem. Kad bih sad krenula da pričam, da se svima lično zahvalim, mnogi ljudi sa kojima nisam ni kafu popila, a mislim tu na kolege, su takvo dirljive poruke pisali i pozive imali prema meni. Postoje situacije kad smo svi samo ljudi i ništa drugo, a takva situacija je bila sada u mom slučaju.

Pevačica je istakla da je adrenalin nosi i da je presrećna što su mnogi bili uz nju u veoma teškim trenucima.

- S obzirom da sedim ovde već četiri, pet sati, a da mi je ovo prvi izlazak iz kuće, to znači da je to toliko veliki adrenalin, tolika snaga i emocija koju su oni ulili u mene svojim pozitivnim komentarima, i uopšte okicama koje su treperile, da tu nema laži i nema prevare. Možemo mi u nekim drugim situacijama jedni drugima da kažemo i ovo i ono, i u afektu, ali ovo su situacije kad smo svi iskreni - rekla je Zorica, a potom otkrila ko joj je bio najveća podrška:

- Hvala Bogu, taj tim koji je oko mene, zdravstveni tim, fizioterapeut, sestra i doktor, svi su svoj posao uradili i rade čak i više nego što sam ja očekivala, tako da - dobro je. Najveća podrška dolazi od moje porodice, oni su svi uzeli godišnje odmore i menjaju se da bi bili sa mnom, i ćerke i sin, i zetovi, svi su tu. A najveća moja muza, moja podrška, moja ljubav je moj Miroljub, koji je ležao sa mnom u bolnici, sve vreme dok sam bila tamo. Imam toliko ljudi da spomenem, od prijatelja, kolega, kumova, čak je i predsednik zvao, to je lepo, to je odjeknulo, da je bilo vrlo ozbiljno, svi su se interesovali za moje zdravlje, i ja se svima od srca zahvaljujem.

Zorica je dodala da je njen pas takođe radovao njenom povratku kući, s ozbirom da je u bolnici provela dosta vremena.

- Imam kucu koja ima kilo i po i koji je bio toliko tužan što me nema, pa je onda kad sam došla bio je u šoku što sam došla i što nigde ne idem, stalno je u strahu. Zahvaljujem se i medijima, svi su se raspitivali od srca, svakome može da se desi. Gledam u onog gore i kažem Bože hvala ti, nije bio moj red, nije bilo moje vreme, mnogo je razloga bilo oko mene da ostanem i da budem tu - rekla je Zorica.

Brunclikova je dodala da ima velike planove za budućnost, te da svakako planira koncert koji je već bio zakazan pre zdravstvenih problema koji su je zadesili.

- Samo što sam izašla iz kuće, počeli smo da pravimo planove, jer je koncert bio u planu krajem godine, treba mi kondicija, treba još da se oporavim, ali daće Bog - istakla je Zorica.

