Svi Desingericini luksuzni četvorotočkaši! Despićev vozni park vredi DVA MILIONA EVRA, za godinu dana promenio 10 besnih mašina!

Poznati treper i član žirija najgledanijeg muzičkog takmičenja u Srbiji "Pinkove zvezde", Dragomir Despić Desingerica veliki je ljubitelj četvorotočkaša, i to naročito onih luksuznih i skupih.

Za samo nešto više od godinu dana, Desingerica je promenio preko 10 automobila, a njihova vrednost je skoro dva miliona evra.

Kada se na jednom od snimanja Pinkovih zvezda pojavio u automobilu "ferrari mercenary", koji vredi preko 200.000, svima je bilo jasno da Despić obožava ovaj tip luksuza.

Nije poznato da li Desingerica u vlasništvu ima sve automobile koje je vozio, ili je u pitanju rentiranje, a on se sada na ovu temu nije oglašavao.

Treper je na jedno od snimanja Pinkovih zvezda došao i u luksuznog automobilu marke "mercedes", modela G63 Brabus Rocket 900, čija cena dostiže vrtoglavih 650.000 evra. Brabus je specijalizovan za ekstremne performanse, luksuzne detalje i agresivan dizajn, a njihova Rocket 900 edicija predstavlja vrhunac onoga što ovaj tjuner nudi.

