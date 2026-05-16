Kakav početak emisije! Damiano Roi izveo Pavarotija, sve bacio na kolena: Ti si SIGURNI FINALISTA, AKO NE I POBEDNIK! (VIDEO)

Ovo je zaista bilo maestralno.

Prvi takmičar u ovoj 34. emisiji "Pinkovih zvezda" bio je Damiano Roi, koji se predstavio i pesmom "Beautiful Maria of My Soul", koju u originalu izvode Mambo Kings, a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, Damiano je otpevao i pesmu Luciana Pavarottija "La Donna E Mobile", a potom je žiri rekao svoje - sva četiri da za njega.

- Šta posle ovoga reći, stvarno? Da li ste ikad mislili da ćete u "Pinkovim zvezdama" u vreme kad se neka druga muzika forsira kao popularna, slušati ovakvu divnu muziku - rekla je Jelena.

- Damiano, ovo ništa nije valjalo, nigde falša, emocija na nivou, nigde greške, toliko je savršeno, toliko sam srećna što ste vi otvorili ovo veče, sad imam volju, energiju i motivaciju da slušam ostale kandidate - rekla je Zorica.

- Stvarno je impresivno, bilo je divno, samo ne znam šta se dogodilo na kraju, ali dobro, to je to, bravo maestro, ja neću više govoriti majstroe, nego maestro, stvarno je divota slušati te, čestitam - rekao je Bosanac.

- Uvek si drugačiji, ponosan, nikad nisam srela nekog koji poseduje takvo vokalno znanje, na takav način koristiš disanje i vladaš glasom, da je to impozantno, nadam se da će i publika ovo prepoznati, mislim da ima i ljudi koji su sladokusci i koji vole ovo, bravo Damiano - rekla je Viki.

- Ma bomba, ti si sigurni finalista, već si se dokazao i u domaćoj i u stranoj, pa ko šta voli, ja gotivim sve, meni ovo prija, bomba nema šta, zaslužena četiri da - rekao je Desingerica.

- Prva pesma koju smo izabrali je omiljena pesma moje majke, i moja omiljena pesma i stvarno si je doneo predivno, emotivno, drago mi je što deca mogu da čuju ove predivne pesme koja se inače ne forsiraju i to baš na Pinku. Ja sam ponosna na tebe, ja mislim ti zaslužuješ ne samo finale, ako ne pobedu, onda barem top tri - rekla je Karleuša.

Autor: R.L.