VEĆ SEVAJU VARNICE U ŽIRIJU! Irma Topolović ponovo KIKSNULA, Desingerica pokušao da je odbrani, Karleuša povikala: TI SAD VREĐAŠ VIKI! (VIDEO)

Ipak će sreću morati da potraži u baražu.

Irma Topolović sledeća je izašla na veliku scenu i izvela pesmu svoje mentroke Viki Miljković "Da li si dobro spavao".

Nakon ovoga ona je otpevala i čuveni hit Svetlane Cece Ražnatović "Vreteno", a onda je žiri dobio reč - ona je dobila tri da, dok je samo Karleuša glasala negativno.

- Mislim da nije realno to što si dobila tri da, ti nikad bolje nisi izgledala nego večeras, i nikada lošije nisi pevala, mislim da je trema učinila svoje, već drugi krug, da ti ne možeš da se sastaviš, da li je trema, ti ćeš objasniti, ali me iskreno i ne interesuje. Ta prva pesma ja moja omiljena pesma od Viki, tu pesmu najviše volim od Vikija Despićevog, interesantan je izbor i te druge pesme. To je inače pesma koju sam ja snimila, koju je Mili uradio za mene, a onda sam morala da je prepustim u tom momentu opasnijoj koleginici, jako je dobra pesma, ali i nju si upropastila. Ako te pritisak takmičenja gura u takav falš, kako će te onda šoubiznis pritisnuti.? Ako želiš da uspeš, moraćeš da nađeš model da kad je najbitnije budeš najjača, a ti već drugi krug fejluješ - rekla je Jelena.

- Moram da kažem da je meni bolje nego prošli krug, prošli krug nije bilo nešto spec, ali ja sad ne bih mogao da kažem da nisi prvu pesmu otpevala najsličnije originalu - rekao je Despić.

- Pa ti sad vređaš Viki - rekla je Jelena.

- Meni se isto jako dopalo - rekla je Viki.

- Druga je bila okej, moglo je za nijansu bolje, ali nije bilo loše, pa mi je ovo skroz okej rezultat, ali bila si bolja nego prošli put sto posto - rekla je Desingerica.

- Mislim da ti pesme nisu legle. To što si iskopirala pojedine Vikine vokale, to je samo približno da se ne sluti da Viki peva. A na drugoj pesmi konstantno si distonirala na mestima koje su najključnija, svih osam puta, nisi se sastavila. Ali sam dao glas, mislim da je bilo za dva, dva, ali dao sam da ne pravimo u startu priču. Ti si dobra pevačica, ali je ovo nešto što ti ne leži, budi ono što jesi - rekao je Bosanac.

- Ti si poslednja dva kruga falš, a pre si bila kristal. Da li je veliki pritisak na tebe... Ali ja nisam želela da dozvolim da dam ne, htela sam da produkcija odluči, jer ti zaslužuješ da ideš u finale, sledeći krug vodi računa da nisi falš, jer svi ste dobri, prema tome srećno - rekla je Zorica.

Ognjen je ipak odlučio da Irma ide u baraž.

Autor: R.L.