Mili ju je uradio za mene, ali sam morala da je PREPUSTIM OPASNIJOJ KOLEGINICI: Karleuša progovorila o PESMI koju je umesto nje objavila Ceca! (VIDEO)

Otkrila sve detalje!

Nakon nastupa Irme Topolović koja je otpevala pesmu od svoje mentorke Viki Miljković "Da li si dobro spavao", ali i veliki hit Cece Ražnatović "Vreteno", Jelena Karleuša je imala veoma zanimljiv komentar.

Ona je objasnila da je Cecinu pesmu prvo ona otpevala, ali da da ju je ustupila Ražnatovićki.

- Ta prva pesma ja moja omiljena pesma od Viki, tu pesmu najviše volim od Vikija Despićevog, a interesantan je izbor i te druge pesme. To je inače pesma koju sam ja snimila, koju je Mili uradio za mene, a onda sam morala da je prepustim u tom momentu opasnijoj koleginici, jako je dobra pesma, ali i nju si upropastila. Ako te pritisak takmičenja gura u takav falš, kako će te onda šoubiznis pritisnuti? Ako želiš da uspeš, moraćeš da nađeš model da kad je najbitnije budeš najjača, a ti već drugi krug fejluješ - rekla je Jelena.

