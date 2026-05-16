SUDAR TITANA! Zorica i Kemiš zajedničkim snagama zagrmeli na Viki, Desingerica ODMAH SKOČIO, pa dobio povratnu: POLTRONU, UĆUTI! (VIDEO)

Haos u emisiji!
Nakon nastupa Igora Lošića njegova mentorka Zorica Brunclik započela je žestok verbalni okršaj sa koleginicom iz žirija Viki Miljković.
- Neko ima dvostruke aršine, ali kad je malopre Irma pevala ti si Viki rekla da nam ne veruješ da je ona bila falš, pa ćeš da čuješ. Tvoj glas i tvoje mišljenje kad je tvoj kandidat na sceni nije bitno - rekla je Zorica.
- Moj glas nije, ali moje mišljenje je bitno - rekla je Viki.
- Ali ti govoriš da si dobar čovek, a na istim stvarima koje smo zamerili Irmi ti si rekla da moraš da poslušaš - rekla je Zorica.
- Pa ima svoje mišljenje - rekao je Despić.
- Vrtopački klan mora da se drži - rekla je Karleuša.
- Ti si Viki sad oštetila njega da ne ide dalje - rekla je Zorica.
- To su Viki tvoje reči, da te podsetim šta si rekla pre par krugova - vikao je Kemiš.
- Pa jeste oštećen - rekao je Desingerica.
- Nemoj ti da se mešaš, ti si dao da, ovo je sad rasprava u vezi ne, šta ti pričaš uopšte... Viki od danas ne želi više da bude dobar čovek, hoće da bude s*ksi - rekao je Kemiš.
- Imate dovoljno godina da bi o tome pričali, malo je degute - rekao je Desingerica.
- Ti, poltronu, ućuti - vikala je Zorica.
- Nije fer dva moćna rendžera ste ubacili protiv nas svih - rekao je Despić.
- Suviše ti sebi daješ na značaju, a nemaš pravo, zato što sa nama ovde sediš i moraš biti realna - rekla je Brunclikova.
- Po vama sam samo realna ako mislim kao vi. Nije mene Željko Mitorvić zvao ovde da sedim da bi mislila kao vi - rekla je Viki.
- Ne nego da mu nameštaš lustere, zato te je zvao, pritom su lusteri kasnili sačuvaj Bože - rekla je Zorica.
Autor: R.L.