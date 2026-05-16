Karleuša ODLEPILA zbog Miodraga Đokića: Trošiš mi VREME, moj minut košta, NEĆEŠ BITI ZVEZDA, IDI! (VIDEO)

Bosanac upalio alarm kao znak da je vreme isteklo.

Miodrag Đokić sledeći je kandidat koji se predstavio večeras i to sa pesmom Saše Matića "Zabranjena ljubav", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Odmah potom on je izveo i pesmu Ivana Kukolja Kukija "Ne daju mi da te volim", a onda je žiri glasao - on je dobio tri "da", dok je samo Zorica glasala negativno.

- Miodraže, ovo je tvoje najslabije izdanje, ja stvarno volim kako ti pevaš, ali večeras su izlazili golupčići, prva pesma ti je bila visoka, nisi bio raspevan, drugo, ponašao si se na toj sceni, kao da jedva čekaš, kao da su te gurnuli pred nas, pa jedva čekaš da odeš, mislim da je i tri da mnogo za tvoj večerašnji nastup, ali srećno - rekla je Zorica.

- Je l' si se spremao za večeras? Delovalo je neraspevano i nespremno. Ti si jako dobar pevač, znaš da mi se dopadaš, ali reći ću ti jednu veliku istinu neka ti služi kao šamar ili nokaut koja će te možda onesvestiti i vratiti u kolosek, ti si samo dobar u moru dobrih. Ni po čemu se ne razlikuješ od ostalih dobrih, volela bih da nam daš nešto zbog čega će ti život dati šansu da postaneš više od radnog pevača, tezgaroša, jer to je trenutno tvoj maksimum, fali da više goriš. Ja uvek Despića dajem kao primer, desila se magija. Poseban je i to je to. Po čemu si ti dečko poseban, da stojim sad tu, ja bih napravila neku foru, odgovor meni bi ludilo mozga, onda bih muvala Viki - rekla je Jelena.

- Bože sačuvaj! Jelena, to što ti voliš da te muvaju mladi, to što tebe mlađi žele, ja sam udata žena, ne treba mi ništa drugo - rekla je Viki.

- Sačekaj, nisam mislila bukvalno, napravila bih nešto, ovaj Despić ludi bi napravio nešto, pričali bi o njemu, ne bi se završila emisija, to hoću da kažem, daj mi nešto da svi pričaju o tebi, ništa nam nisi dao, trošiš nam vreme, svaki moj minut košta. Trošim svoje vreme, nikad nećeš biti zvezda, zato što me gledaš preko one stvari, nisi me ni razumeo, završena priča, neću više da trošim vreme, idi. Krivo mi je, jer će proći takmičenje i vi ćete otići u zaborav, neću da odete u zaborav jer ste strašni pevači - rekla je Jelena.

- Dajte motku da ga izbaci. Isteklo ti vreme - rekao je Bosanac dok je puštao zvuk alarma na svom telefonu.

- Zavodi ribe, gledaj Despića, gledaj kao da ga voliš, gledaj kameru, gledaj nas u oči, koristi tu scenu - rekla je Jelena.

- Ovo što ti priča Jelena, znači da joj je stalo - rekao je Despić.

- Ja ne mogu mom Ognjenu da objasnim šta znači pevati kroz osmeh jer on ne vidi, a tvoja namrgođenost u pevanju kao da pevaš najektremniju klasičnu muziku, gde je i publici da pokaže zube. Očisti to. Hoćeš prestati da uzimaš previsoke tonalitete. Ne budeš li se sledeću emisiju smejao, da ti vidim zube, ti ćeš ispasti - rekao je Bosanac.

Produkcija je ovoga puta bila na strani Miodraga i on ide direktno u sledeći krug.

