Zorica i Kemiš NA IVICI SUZA! Kad je Đorđe Jovanović pustio glas, ceo studio se rasplakao! (VIDEO)

Ovo se retko viđa!

Sledeći takmičar ove noći bio je Đorđe Jovanović, koji je izveo pesmu Muharema Serbezovskog "Za venčanim stolom", a njegov mentor je Desingerica.

Nakon ovoga on je otpevao i pesmu Darka Lazića "Čemu ovo sve", a žiri kod njega nije imao dileme, sva četiri da za Đorđa.

- Dragan je glasao umesto mene, ja sam htela da dam ne, ali hajde neka ostane da - rekla je Jelena.

- Imam pravo da ispravim greške. Ovako, moraš otvoriti vokal u visinama, imao si tako jedno klizanje intonativno, tvoj lažni osmeh te je pretvorio u jednu komiku, to ti je upućeno ovom neznalici pored tebe. Pevaš bez greške, pevaš ljubopitljivo, sve držiš svojom interpretacijom i za vrat i za oči, ne mogu se odvojiti od tebe, usvojiću te - rekao je Bosanac.

- Stvarno sam htela da ti dam ne, zašto gledaš stalno levo desno, ton i slika se ne poklapaju - rekla je Jelena.

- Pa ne sviđaš mu se - rekao je Bosanac.

- U nas nisi pogledao nijednom. Izgleda kao da ti je dosadno ili neprijatno, moraš malo da radiš i sa kamerom i sa publikom, to će ti doneti lovu - rekla je Jelena.

Đorđe je potom prišao Zorici kako bi samo za nju otpevao jednu pesmu bez matrice i bez pratnje. On je za ovu priliku izabrao pesmu "Niz mahalu". Zorica, ali i Kemiš bili su na ivici suza dok on pevao.

- Nemam reči kojima bih te pohvalila, bravo, bravo, bravo - rekla je Viki.

Autor: R.L.