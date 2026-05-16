Zakucavanje Kenana Hadžića! Karleuša povikala: KAKVE MI FRAJERE IMAMO! Bosanac je presekao: Ti si NIMFOMANKA! (VIDEO)

Jelena se pravdala da spava samo sa mačkama.

Kenan Hadžić sledeći je takmičar ove noći koji se predstavio pesmom Saše Matića "Kralj meraka", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga on izveo duetsku pesmu Dina Merlina i Harija Varešanovića "Dabogda", a onda je žiri glasao - sva četiri da za Kenana.

- Ja sam pogrešio, mislio sam da dam ne - rekao je Bosanac.

- Sve si mi bolji, ranije si mi bio dosadan, a sad mi već ličiš na nekog zrelog pevača, a biće još bolje, samo nastavi - rekao je Desingerica.

- Ako uspeš da porasteš do vrha ovog Pinkove, ti si pobedio, jedva sam se prešaltala sa Đorđa na tebe, on me izuo iz cipela od plakanja, a onda si me ti podestio da postoje dobri pevači. Đorđe je najbolji, a i ti si dobar - rekla je Zorica.

- Teško je pevati posle Đorđa, jer on je razvalio, ali ti nisi bio u problemu, zato što si ti strašan pevač i sad ja kao Švaba tralalala, ali si stvarno i dobar frajer, ispada samo da ja pričam. Ali kakve mi frajere imamo u takmičenju, podržite me malo žene, samo ja o muškarcima pričam - rekla je Jelena.

- Pa ti si nimfomanka - dobacio je Bosanac.

- Ja sa mačkom spavam, ali ljudi Kenan, Pavle, Haris, onaj mali Igor, takve lepotane imamo, stvarno imamo strašne muškarce, neverovatno. Ovo je večeras bilo ono što Bosanac govori, e to je dinamika, ti si pravi školski primer dinamike u pevanju, imaš tu različitost u emociji, u napadu, u pevanju, imaš pojačavanje, finale u refrenu, pesma radi. Ne znam čime vas hrane, kakvu vodu pijete, ali vi u Sarajevu imate neku neverovatnu emociju - rekla je Jelena.

- Hari je monstruazan pevač, drugo fali ti akcentovanje, to ti je loše otpevano - rekao je Bosanac.

Autor: R.L.