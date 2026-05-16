Ti, pevačica, se raspravljaš sa ovakvim producentom?! Haos EPSKIH RAZMERA, Viki bije bitku sa Bosancem i Kemišom, Jelena počela da URLA! (VIDEO)

Žestoko!
Nakon nastupa Džana Imamovića došlo je do žestoke rasprave između Bosanca s jedne i Viki Miljković s druge strane, s tim što se Bosancu pridružio i Kemiš.
- Bilo je falšića, na tugo moja, na moja bilo je, ali ja ti to nisam zamerila - rekla je Viki.
- Falša nije bilo - rekao je Bosanac.
- Prvo spremi svoje kandidate, pa onda tuđe - rekla je Viki.
- Nepismeni Desingerica je komentarisao bolje od tebe. Tvoja Irma je imala falša celu strofu, on je imao pozcioni falš - rekao je Bosanac.
- Nisi kompetentan da komentarišeš jer si ga ti spremao - rekla je Viki.
- Osmi je krug, Viki, daj da kažemo nešto lepo da mu damo nadahnuće - rekao je Kemiš.
- Nisam kompetentan samo sam snimio 2.000 pesama - rekao je Bosanac.
- Ja ništa nisam snimila, samo si ti snimio - rekla je Viki.
- Ti kao pevačica raspravljaš sa ovakvim producentom - rekao je Kemiš.
- Dosta bre, kad idemo da jašemo konje - zaurlala je Jelena.
