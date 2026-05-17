Standardno fantastična Dragana Mitrović došla i ODUVALA! Desingerica nije znao ko je Kaliopi: Četvrti prst na Halkidikiju! (VIDEO)

Ne može bez trzavica.
Sledeća takmičarka bila je Dragana Mitrović koja je izvela duetsku pesmu Marije Šerifović i Jovane Pajić "Demoni", a njena mentorka je Zorica Brunclik.
Nakon ovoga Dragana je izvela i pesmu grupe Negativ "Ja bih te sanjala", a potom je žiri dobio reč - sva četiri da za Draganu i direktan prolaz u sledeći krug.
- Ne znam šta bi rekao, savršeno, ja tebe vidim kao finalistu, ti si jedan od najjačih kandidata Zorice Brunclik - rekao je Desingerica.
- Slažem se da si ti najjači Zoričin kandidat, za finale, takvo pevanje, iz kruga u krug, nije se to desilo jednom pa da vidimo, ti si standardno jako dobra, imaš moć u glasu, sigurnost u interpretaciju, izledala si posebno, sve mi se dopalo, drugačije, elegantno, baš za scenu - rekla je Viki.
- Shvatila sam na koga ti mene podsećaš, kao mlada Kaliopi, i ličiš i imaš boju glasa, to je najveća makedonska pop zvezda. Ono što meni smeta, a to mentor mora da ti kaže, da se smanji vibrato u ovim ultra pop pesmama, ali to ne smanjuje tvoj talenat, lepotu, stajling koji je iz kruga u krug božanstven - rekla je Jelena.
- Šta je Kaliopi, neko mesto u Grčkoj - pitao je zbunjeno Desingerica.
- Jeste, četvrti prst na Halkidikiju - dodao je ironično Ognjen.
- Jelena ti dobro kaže, taj vibrato koji imaš ti je nezgodan za nekoga ko je premuzikalan kao što si ti i poznaješ narodnu muziku, on te vrlo lako produži pa ti doda jedan predudar koji zazvuči narodnjački, da razume tvoj mentor - rekao je Bosanac.
- Pa nije Miroljub da ne razume pa ćeš ti da mu pojasniš - rekla je Viki.
- Zašto da ne, mi smo kolege, mi se dopunjujemo, a sa tobom nisam kolega ni slučajno - rekao je Bosanac.
Autor: R.L.