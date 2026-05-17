Ja toga imam tri puta više nego ti! Viki prozvala Karleušu da joj FALI MUŠKARACA, Jelena izgorela: Počeću da bijem i ujedam! (VIDEO)

Žestoka rasprava!

Nakon nastupa i komentara žirija na izvedbu Luke Đokića, Jelena Karleuša, njegova mentorka, zapala je u novi sukob sa Viki Miljković.

- Izgleda da ću početi da se bijem, da ujedam zbog Luke, jer je on ludilo mozga, urban, kulturan, top frajer - rekla je Jelena.

- Koga zanima frajer - pitao je Bosanac.

- Mene - javila se Bojana.

- Sve nas zanima - rekla je Karleuša.

- Svako vidi ono što mu treba - dodala je Viki.

- Brutalan pevač, Vikice moja, ako ti stvarno misliš da vidim ono što mi treba, veruj mi da ono što ti misliš da mi treba ja imam u životu tri puta više nego u tvom jednom mesecu, i dovde mi je, prema tome prestani da prevodiš da kad kažem da je neko dobar frajer, da mi to treba, treba ovom takmičenju i treba ovoj zemlji, da nemamo odvratne skrndelje od pevača, nego pored dobrih pevača i top frajere - rekla je Jelena.

