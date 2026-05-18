Zorica Brunclik ne skida osmeh sa lica: Stigla na snimanje Pinkovih zvezda i otkrila kako se oseća, svi ostali u čudu (VIDEO)

Ne krije sreću!

Zorica Brunclik ponovo je zasijala na snimanju popularnog muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, gde se danas pojavila vidno raspoložena i nasmejana, te nema sumnje da se Zorica uspešno oporavlja od operacije koju je imala.

Zorica je i danas došla na snimanje sa osmehom na licu, a kraj nje su kao i uvek bili njeni najmiliji, suprug Miroljub Aranđelović Kemiš i ćerka Zlata Aranđelović Vujanović koji su pevačici zajedno sa ostatkom porodice bili najveća podrška tokom oporavka.

Zorica se obratila medijima i otkrila kako se oseća:

- Osećam se super, hvala vam puno na pitanju - rekla je Zorica i poslala poljubac pripadnicima medija.

Podsetimo, Zorica je nedavno imala ozbiljnu operaciju, o kojoj je otvoreno govorila, naglašavajući važnost redovnih pregleda i brige o zdravlju. Njeno pojavljivanje i dobro raspoloženje danas obradovali su kako kolege, tako i publiku, koja joj pruža veliku podršku.

Neposredno pre Zorice, na snimanje je stigao i voditelj najgledanijeg muzičkog takmičenja, Ognjen Amidžić koji je pozdravio pripadnike medija i otišao da se sprema za novo snimanje.

Autor: N.B.