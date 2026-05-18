I mene je začudilo: Bojana Lazić o sukobu sa Desingericom, otkrila kako gleda na to što se nije javio Zorici Brunclik (VIDEO)

Voditeljka Bojana Lazić tip-top doterana i nasmejana stigla je na snimanje najgledanijeg muzičkog takmičenja "Pinkovih zvezda".

Istakla je da joj muškarac nije potreban za osmeh na licu i da joj prija status slobodne žene. U ovom periodu posvećena je sinu i karijeri.

- Ja sam od malih nogu i muško i žensko sebi. Moja najveć podrška i pomoć je uvek bila moja mama. Možda sam i previše nekako u toj muškoj energiji. Možda sam zato često i sama. Teško mogu da nađem muškarca koji je jači od mene. Ne plaše se da mi priđu, ali to ne opstane. Ne fali mi muškarac. Imam mog muškarca, tinejdžera i mi smo savršeni tim. Usredsređena sma na njega, na seb, na karijeru i na što bolji kvalitet život, na putovanja - rekla je Bojana Lazić, pa se dotakla današnjih muškaraca.

- Moram da priznam da privlačim džentlmene. U većini slučajeva sam imala da budem sa džentlmenima. Ne znam kakve su druge žene, ja sam čak i previše ljubazna. Nisam arogantna, vrlo sam komunikativna. Nemam problem sa muškarcima, nego sa tim da su danas muškarci više žene.Ljubazna sam i kada mi se udvaraju žene. Sve češće čujem da muškarci imaju žene i da ih varaju sa muškarcima.Meni je mnogo poštenije da se opredeliš, ili ćeš biti strejt ili gej. I tih 10 posto što izlaze po gradu, 5 posto je strejt - navela je ona.

Na pitanje da li bi volela da ima svoj šou program i da li bi mogla ona da skine Sanju Marinković sa trona rekla je:

- Sanja ima potpuno drugačiji tip emisije. Nisam ja ta. Mislim da će Sanja još dugo godina biti na tronu.

O Desingerici i Zorici Brunclik

Lazićeva je otkrila i u kakvim je odnosima sa Dragomirom Despićem Desingericom, nakon brojnih sukoba koje su imali u emisiji.

- Nisam ga dugo videla, baš mi je prijala ova pauza. Mogu samo da kažem da dobar čovek ne može da se naljuti na dobrog čoveka. I dalje tvrdim da je dobar čovek, ali da nas taj adrenalin i ta buka ponese. Ta frka, tenzija. Oboje smo temperamentni. Vrlo nas brzo prođe. Već sam i zaboravila zbog čega sam se naljutila na njega - rekla je Lazićeva pa dala komentar na izjavu Zorice Brunclik da joj se od članova žirija samo Desingerica nije javio kada je imala zdravstvene probleme.

- I mene je to začudilo. Mislim da nisu dovoljno bliski da ima tu slobodu da je pozove, a imali su i te malo žešće konflikte, pa ga je možda bilo sramota da pozove da pita kako je. Ponosna sam što je ozdravila. Baš je žena lavica - istakla je Bojana.

Autor: N.B.