Je l' ste dobro?! Žestok odgovor Zorice i Kemiša na pitanje o Vesni Zmijanac (VIDEO)

Muzička zvezda Zorica Brunclik stigla je u Šimanovce na snimanje novog izdanja "Pinkovih zvezda", u pratnji supruga Miroljuba Aranđelovića Kemiša, a sve je iznenadio njihov odgovor na pitanje o Vesni Zmijanac.

Kemiš je najpre pomogao Zorici da izađe iz kombija, a onda je pozdravila okupljene novinare koji su je pitali kako je.

- Dobro je - odgovorila je Zorica i krenula ka ulazu u studio.

Novinari su je potom pitali da li se čula sa Vesnom Zmijanac posle njenih koncerata, na šta je Kemiš odbrusio:

- Doviđenja, prijatno - rekao je on, dok je Zorica dodala:

- Je l' ste dobro?

Podsetimo, Zorica i Kemiš su više decenija u braku koji važi za jedan od najskladnijih na estradi, a harmonikaš je pre Zorice bio u braku sa Vesnom.

