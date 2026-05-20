NEMAJU POJMA... Amidžić progovorio o svađi s Elmom Sinanović nakon drame u živom programu, a ovog našeg pevača bi poslao u Bugarsku na Evroviziju

Voditelj Ognjen Amidžić stigao je na snimanje "Pinkovih zvezda", gde je sa okupljenim novinarima porazgovarao o aktuelnim temama.

Nedavno je završena Evrovizija na kojoj je ove godine trijumfovala Bugarska, a Amidžić priznaje da ovaj put nije pratio takmičenje.

- Nisam gledao, mrzelo me. Nekad mi prija Evrovizija, nekad ne. Ove godine mi nešto nije prijalo, stejdž je bio fantastičan, nastupi, naš je bio fantastičan. Bugare nisam čuo, ali sam oduševljen što su Bugari. Šansa da nas Boban Zdravković predstavlja sledeće godine sa nekim ultra turbo nastupom, ludilom nekim opštim... Iskreno se radujem. Boban bi tu iskidao, tu može biti fuzija neka, devedesete, moda bugarske mature... Čestitam Bugarima, radujem se što će biti u komšiluku - priznao je on, a potom se osvrnuo na grupu "Lavina", srpske predstavnike.

- Nisam očekivao preterano visok plasman, ali opet ta vrsta muzike ima bazu širom sveta, drže se gde god da... Lordi su pobedili davne 2006., što je potpuno neočekivano bilo.

Na pitanje da li bi voleo da on predstavlja Srbiju na ovom takmičenju, rekao je:

- Naravno. Ako bih negde otišao da nas predstavljam, to je Bugarska. Išao bih naravno. Ludilo neko bi se smislilo.

Osvrnuo se i na pompu oko toga što srpski žiri nije dao nijedan poen grupi "Lelek", koja je predstavljala Hrvatsku, dok su od publike iz naše zemlje dobile maksimalnih 12 poena.

- Što dati bodove jer su u komšiluku? Te večito kod nas lažne priče, kao trebalo bi... Žiri je glasao kakva je pesma. Ti imaš mnogo ljudi naših koji žive tamo i obrnuto, to je smešan broj glasova kada se sabere... Kod nas se to uvek diže na neki nivo.

Nedavno je u emisiji ugostio pevačicu Elmu Sinanović, sa kojom je ušao u kratku raspravu, zbog čega je ona zapretila da će napustiti emisiju. Sada je prokomentarisao tu situaciju:

- Dobro, to je zezanje, naravno. Mlađe generacije nemaju pojma kakva se muzika slušala do 1992. godine, narodnjaci su tad bili šund, važio si da nemaš ukusa ako to slušaš, ja nisam znao nikog u svom okruženju ko to sluša. Ne pričam kad odeš na svadbu, proslavu... Ali u kolima da slušaš, da ti je to lajfstajl, to... Sve se promenilo, to su činjenice. Plaćao se porez na šund. Drugačije je to bilo uređeno sve - objasnio je Ognjen, koji je srećan jer su članovi žirija u "Pinkovim zvezdama" ponovo na okupu.

- Drago mi je da se vratila, zdravlje je na prvom mestu. Ima svoj stav, šarm, težinu, sa njom je kompletna priča.

