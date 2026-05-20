ISPOD ČASTI MI JE DA IDEM NA EVROVIZIJU! Desingerica ne želi da predstavlja Srbiju: Da me ocenjuju, a ja uspešniji od celog žirija?!

Kontroverzni treper Dragomir Despić Desingerica, član žirija "Pinkovih zvezda", otkrio je za medije zbog čega ne želi da se takmiči na Evroviziji.

Najveće muzičko takmičenje i dalje je udarna tema, danima nakon završetka gde je trijumfovala bugarska predstavnica Dara, čiju je pesmu čuo.

- Čuo sam, izašlo mi je pre nego što je bila Evrovizija. Rekao sam da to mora da pobedi i pobedilo je, vidiš. To je nešto što je primamljivo, drugačije. Ovi svi, neke pesme "Mama voli bebu", svi se nunaju, valjaju po podu dole... Ne znam da li su normalni, to mora da bude rke-koke - objašnjava on.

Brojne pevačice se već utrkuju da predstavljaju Srbiju na predstojećoj Evroviziji, ali ne i on.

- Ne znam, ne verujem. Ja baš ne volim to takmičenje jer nije pravedno, pošteno. Ne bih. Vidim da one to vole, to im je bitno, tako da bi im prepustio. Šta ja da probam?! Ja ne probavam, odem i rešim problem! Ako već neko ima te ambicije, ja bih pustio, ne bih kvario nekome. Tu mora pun gas da se tera, to je đavolja rabota. Ne prolazi ništa što je lagano, videćemo, otkud znam. Ako mi bude dosadno, pa ću da odem - kaže Desingerica i dodaje:

- Kada pričamo u emisiji, pa kažu kandidatu:"Ti si za Evroviziju", nije to meni neka dobra stvar. Ako tamo prođeš i pobediš, ne znači da ćeš da napraviš posao i da će neko da te sluša. Napravio si takmičarsku pesmu za to trenutno i to ti je to, nećeš to da čuješ u klubu da se sluša. Imaš pesme koje prave pare... Tata si u tom poslu kad znaš da oceniš i iskalkulišeš te stvari. Ja imam prostora da se zaj*bavam, ali ne znam da li imam vremena da se bakćem sa Evrovizijom. To treba da ti bude iz kurtoazije da odradiš, ali generalno nije tako. To je dosta namešteno, dosta stvari se zna unapred, ne budi mi nikakvu emociju ni motivaciju da ja idem tamo.

Na pitanje da li mu je ispod časti da se pojavi na tom festivalu, Despić kaže:

- Jeste mi ispod časti, kako nije. Kad pogledaš ko sve ide, kako to ide, ko pobeđuje, ko prolazi, ko ne prolazi... Mogu da odem ako je pošteno, ali znam koliko sebe mogu da dam. I da odem sad, i da mi tamo priča neko neke stvari... To samo publika treba da glasa, samo publika. Zamisli, dođem ja koji sam uspešniji od tamo celog nekog žirija?! Kako to? Koji su tu parametri?

Autor: D. T.