NEĆU U BUGARSKU! Bosanac neće ni da čuje za Evroviziju, a kao srpskog predstavnika poslao bi ovog pevača: Bio bi odličan!

Muzičar Dragan Stojković Bosanac kratko je porazgovarao sa novinarima koji danas u Šimanovcima prate snimanje novog izdanja emisije "Pinkove zvezde", a tema je bila nedavno završena Evrovizija.

Na pitanje kako mu se dopada pobednička pesma Dare, bugarske predstavnice, Bosanac je rekao:

- Fantazija! Što, vama se ne sviđa? Ta pesma je poznata... Što kaže Brega, ako ne liči ni na šta, onda nije nikakva pesma - objasnio je on.

Ipak, na Evroviziju u Bugarsku ne želi da ide.

- Ne bih. Bugarska mi je neinspirativna zemlja, bio sam mlad kad sam bio, bili su još pod Rusima, sačuvaj Bože. To je jedan napaćen narod, ali velika nacija, imaju dobru istoriju, ali idu napred - rekao je on.

Prokomentarisao je i ideju Ognjena Amidžića da nas u Bugarskoj predstavlja Boban Zdravković.

- Kako ovi drugi pevaju i kako ih provlače, što, Boban bi bio odličan - rekao je Bosanac.

