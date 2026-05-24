Bočeli bi vam pozavideo! Damiano Roi izveo svetski nastup na sceni 'Pinkovih zvezda', Zorica GRCA U SUZAMA!

Ovo je čista genijalnost.

Sledeći kandidat ove večeri bio je Damiano Roi koji nas je počastio svojom izvedbom pesme Andree Bočelija "Con Te Partiro", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Damiano je potom izveo i pesmu Frenka Sinatre "New York, New York", a žiri je i ovoga puta bio jednoglasan - sva četiri da za njega.

- Prva pesma je bila poklon za našu Zoricu - rekla je Jelena.

- Hvala, rekla sam da otpevate Bočelija, pozavideo bi vam, meni ste napunili dušu, ja sam se rasplakala, i Miroljub i ja smo se rasplakali. Predivna pesma, predivna interpretacija, vaš glas, meni je prosto neprijatno da vas komentarišem, ne treba o tome - rekla je Zorica.

- Meni si standardno dobar, moram da kažem, meni je Frek Sinatra jedan od omiljenih pevača, kao i Vitas, on je tata u Rusiji, ima čak i viši glas od njega, malo mi je smetalo, oduševio sam se kad je kretala pesma, ali si je improvizovao, ja volim u originalu, ali neosporno je da si bio odličan, ali to je moje lično šta ja volim, u svakom slučaju zasluženo četiri da i svaka čast - rekao je Desingerica.

- Šteta je što se ne gledaju Zvezde u Sloveniji, vi ste mene podsetili na neko najlepše vreme kad je Jugoslavijom vladao Bog, a to je bio drug Tito, kad je svaki iole otmeniji klub u Beogradu otprilike negovao ovakav repertoar i gde su bila gospoda, sedela i uživala. Ja sam svirao sa jednom poznatom gradskom intrpretatorkom Nadom Pavlović, i Beograd ima dva mesta gde ona može nastupati, sve ostalo je seljana, tako da ste mi vi dušu napunili - rekao je Bosanac.

- Damiano, moj omiljeni kandidat ove sezone, vi ste zaista fantastičan pevač, vi niste kandidat, dajete jedan poseban nivo ovom takmičenju, kako ćete se vi plasirati to ćemo da vidimo, ali to nije upitno, vi ste neko ko opere i uši i dušu - rekla je Viki.

- Dodirivali smo dno često, a Damiano je uvek činio da dodirnemo zvezde, on je ovaj šou program digao na nivo koji Pinkove zvezde zaslužuju - rekla je Jelena.

Autor: R.L.