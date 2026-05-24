Miodrag Đokić napravio haos, Karleuša i Bosanac se ISPOLIVALI VODOM, a on onda počeo da se PRESLAČI NA SCENI!

Ovo je bilo potpuno neočekivano.
Sledeći takmičar ove večeri bio je Miodrag Đokić koji je otpevao pesmu Šerifa Konjevića "Ne mogu da živim bez tebe", a njegova mentorka je Viki Miljković.
Nakon ovoga on je izveo pesmu Petra Mitića "Gas do daske", a onda je žiri glasao - sva četiri da za Miodraga.
Jelena i Bosanac su se ispolivali vodom dok je Miodrag pevao, pa Bosanac čak nije stigao ni da glasa a Jelena je to uradila umesto njega.
- Vidi isprska me žena, upropasti me, snimili su me - rekao je Bosanac.
- Kao da se daviš - rekao je Despić.
- Da li si normalna, gađaš me sa ovim u glavu - rekao je Bosanac, a onda su krenuli da se otimaju za flašicu vode.
- Standardno odličan, sve je bomba, samo bih ti ja zamerio u drugoj pesmi, otkinuo si kako si pevao, nama do j*ja, ali nisi ispratio to, taman mi kreće da potrošim pare, a on stane. Je l' popiješ nešto pre nastupa, jedini lek za ovog čoveka je tri viskića ima da igra brejk dens ovde - rekao je Desingerica.
- Ti si stvarno dobar pevač, sve ćeš da ispraviš, osmeh, pozitiva, kao mrtav konj, i tamo si stajao takav, ne smeš to, ne očekujemo kolut napred, ali da ton isprati sliku - rekla je Zorica.
Zatim je Bosanac ušao u kadar i počeo da se presvlači.
- Pa prehladiću se, ja sam čovek u godinama prehladiću se, još da padnem ženi u krevet - rekao je Bosanac.
Autor: R.L.