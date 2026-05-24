Bio si metiljav, samo smo čekali da IZVISIŠ! Zorica Brunclik ponosna na Igora Lošić, doživeo transformaciju veka!

Sad je drugi čovek.

Igor Lošić sledeći je kandidat ove noći koji je otpevao pesmu Dejana Matića "Niko i neko", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Igor je potom otpevao i "Onu moju" pesmu Tropiko benda, a žiri je glasao na sledeći način - sva četiri da za Igora.

- Mislim, da ti kažem, nije to bilo nečemu, ali je bilo veselo, razdragano i onako lepo - rekao je Bosanac.

- Lepo ti stoji samopouzdanje, to ti baš dobro stoji i kad se smeješ, to je ono što ti je falilo - rekla je Jelena.

- Bio si odličan, veseo, nasmejan, posvećen, odabir pesma, super - rekla je Viki.

- Čudnovato, ajmo aplauza, svaka čast - rekao je Despić.

- Postao si drzak, a to je falilo, bio si brate metiljav u prvih nekolik krugova, samo smo se pitali kad ćeš da izvisiš, ali si lepo uvažio sve savete i hajmo dalje - rekla je Zorica.

