PZ 27* Čvrsto, muški i nadahnuto! Aldin Huremović ZAKUCAO, postao Karleušin favorit!

Zasijao kao nikad od sad.

Naredni takmičar ove noći bio je Aldin Huremović koji se predstavio pesmom "Ja sam te volio" koju u originalu izvodi Hakala, a njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga Aldin je otpevao i pesmu Halida Muslimovića "Znam, za sve sam kriv", a onda su usledili glasovi žirija - sva četiri da za Aldina.

- Dobar si bio, druga nije valjala ništa, izderao si se i to je to, ali sam ti dao zbog prve, kad si prva dva tona zveknuo, dao sam ti, a druga nema veze sa životom. I moj Dilber je pevao na svoj način pa ste ga izbacili, i Ognjena ste iskasapili, a Pilica i danas nije znao ništa - rekao je Bosanac.

- Iz kruga u krug si sve bolji, da li si se zaljubio, iz kruga u krug sve bolji, počela sam tako što sam te bušila, a sad si mi jedan od favorita - rekla je Jelena.

- Ti si odličan, svaka ti čast, pevaj ono što ti se sviđa, čvrsto, muški i nadahnuto - rekla je Zorica.

