PZ 28* Sofija Gajdobranski jedva isterala drugu pesmu do kraja, Zorica poručila Jeleni: Braniš neodbranjivo!

Načisto kiksnula.

Pretposlednja kandidatkinja ove noći bila je Sofija Gajdobranski koja se predstavila pesmom Danice Krstić "Suze za kraj", a njena mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon toga ona je izvela i pesmu Jovane Nikolić "Moli, moli", a onda su usledili glasovi žirija - ona je dobila dva da od Bosanca i Viki, dok su Desingerica i Zorica glasali negativno.

- Prva pesma, za 12 plus bravo, ja sam ti dao posle prva četiri tona, naročito tvoja interpretacija u visinama milozvučna, meni perfektna, druga pesma neću ni da je slušam jer to nije nikakva pesma - rekao je Bosanac.

- Sve za prvu se slažem, bila sam ubeđena, ali u drugoj, nisi imala ni snage, nažalost sam u pravu, ne samo što nisi imala snage, toliko si se trudila, ništa valjalo nije, ideš u baraž, pa nemoj da pevaš ovu drugu molim te kao Boga - rekla je Zorica.

- Moj glas je zbog prve pesme, druga je bila loša, loš odabir - rekla je Viki.

- Ne bih se ponavaljao, ne znam šta se desilo s tobom Sofija, život - pitao je Desingerica.

- Desila se brutalna pevačica, sramno je da si dao ne, ogrešio si se o Sofiju, ona je prvu pesmu otpevala za deset plus - navela je Jelena.

- Jedva je dovela pesmu do kraja, a ti braniš nešto što je neodbranjivo - rekla je Zorica.

Autor: R.L.