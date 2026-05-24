PZ 29* Kakav kraj emisije! Kenan Hadžić zapečatio svojim nastupom i zasluženo dobio sva četiri 'DA'!

Poslednji takmičar koji se večeras predstavio bio je Kenan Hadžić, a on je izveo pesmu Halida Bešlića "Dvadesete", njegova mentorka je Viki Miljković.

Nakon ovoga on je otpevao i pesmu Željka Šašića "Ti lutko moja", a onda su usledili glasovi žirija -sva četiri da za Kenana.

- Kako si? Sve viši i viši i sve lepši, mnogo mi je drago kad se pevaju pesme Željka Šašića, ti ćeš od mene uvek dobijati glas, stvarno si dobar u svakom smislu, ali ti ta Željkova pesma ne leži, taj fazon ti ne leži, vodi računa, pozdrav za porodicu - rekla je Jelena.

- Bio si standardno dobar, ali malo dosadno pevaš, malo mrdni, malo pokreni, ideš na zicer, ali probaj svoju pevačku mogućnost da proširiš ako možeš - rekao je Bosanac.

- Ostala mi je dilema, tvoj tata je rekao nešto što ili sam pogrešno shvatila ili je on pogrešno shvatio, on je rekao da ćeš uzeti cuclu i da piješ mleko, hoću da mi tvoj tata pojasni - rekla je Zorica.

- On je rekao da si ti sad mala beba kakav ćeš tek biti - rekao je Desingerica.

