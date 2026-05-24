Nemam pojma čija je to pesma! Karleuša se opet 'upalila' na Cecin hit, a onda pohvalila Ražnatovićku: Ona je velika pevačica!

Nakon što je Irma Topolović izvela pesmu Cece Ražnatović "Sto puta sam se zaklela" i pesmu Vesne Zmijanac "Nevera moja", Jelena Karleuša je dobila reč.

Ona je tokom svog komentarisanja istakla da nema pojma ko peva prvu pesmu, odnosno da ne zna da je to Cecina numera.

- Prelepo izgledaš kao i uvek, nikad gore nisi pevala, Vesnu Zmijanac zaboravi, za tri života, to ne možeš da pevaš, ne leži tvom maniru, prva pesma ne znam ni čija je, nisam pogledala na ovom papiru, ali svaki kraj je bio u falšu naviše. Tebi se nešto desilo sa vibratom, sa glasom, ili si bolesna, ili si promukla, predaleko si dogurala sa ovim pevanjem, zato što si kao kompletan paket interesantna, stalno guraš pesme od Viki, od Cece, ali one su velike pevačice, tu upoređujemo, znamo kako one pevaju. Tebi možda boja u nekim vokalima podseća, a ostalo nije ni blizu, zato mislim da treba da se nađu neke druge pesme gde ti nećeš poginuti, ovo je tvoj maksimum i nažalost sve si gora i gora iz kruga u krug - rekla je Jelena.

