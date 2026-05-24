FURAO BIH TE KROZ DELTA SITI! Desingerica otkrio kako se udvara ženama, ŠOK IZJAVE!

Jelena zgrožena.
Nakon nastupa Dragane Mitrović, Dragomir Despić Desingerica imao je priliku da pokaže kako se udvara devojkama.
- Odlična si, ne sviđa mi se perika, mnogo si lepša sa svojom kosom, a perika je prljava, kao čistač za vc šolju. Ti si brutalan vokal, ja ti ne bih ništa rekao sem samo pohvale - rekao je Desingerica.
- Da li možeš nekad nekoj ženi da daš kompliment na jedan lep način, da kažeš nešto baš lepo, a ne da upropastiš nekim ružnim komentarom - pitala je Jelena.
- Dobra si bicuri, ful sve, furo bih te kroz Delta siti - rekao je Desingerica.
- To je vrhunac tvog komplimenta - pitala je šokirano Karleuša.
- Vozili bi rolere na Adi - rekao je Despić.
