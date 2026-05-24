SA MNOM NE MOŽEŠ TAKO! Nikad žešći sukob Karleuše i Zorice, Brunclikova zagrmela: Pamtiće ljudi samo tvoju g*zicu!

Nije joj ostala dužna.

Nakon nastupa Jovana Gavrilovića nastao je žestok sukob između Zorice Brunclik i Jelene Karleuše i to oko pesama koje je Jovan pevao.

- Gde nalaziš ove seljoberske pesme - rekla je Jelena.

- Sad si preterala svaku meru, ovu pesmu je komponovao i svirao Miroljub, ovu prvu pesmu - rekla je Zorica.

- Ja se Zorice izvinjavam, ovo je tako seljačka muzika, odvratna. Ja ne volim takvu muziku, ali to ne znači da to ne može dobro da se peva. Ti to nisi na pravilan način pevao, bilo je ruralno, džiberski, džudžovanski, može i kulturno - rekla je Jelena.

- Jovane ti pevaj tako, ti si iz ovih krajeva, ja sam iz ovih krajeva, volim svaku dobru muziku - rekla je Zorica.

- Iz Borče - pitala je Jelena.

- Sa mnom ne možeš tako, ja sam iz Krnjače, povedi računa, ostavi tu čašu jer se gubiš u rasuđivanja. Ja sam rođena Beograđanka, sa Senjaka, ove njene pesme peva samo ona kod kuće, uskoro će i tebe zaboraviti samo, zapamtiće samo tvoju guzicu - rekla je Brunclikova.

Autor: R.L.